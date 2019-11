eMAG Black Friday 2019. Telefon grozav la 200 de lei, in lista de reduceri!

eMAG Black Friday 2019 telefoane. Magazinul online emag.ro a anuntat deja o serie de reduceri la electronice si electrocasnice, inclusiv la telefoane.

eMAG Black Friday 2019 telefoane – Toate ofertele apar AICI.

De exemplu, telefonul mobil Samsung Galaxy A10, Dual Sim, cu 32 GB, 4G, de culoare neagra, cu card de 32 GB inclus, are o reducere de 63% in campania eMAG Black Friday 2019 si costa numai 199,99 lei.

eMAG Black Friday 2019 telefoane Samsung

Telefonul are un ecran HD+ de 6,2 inchi cu o imagine optimizata, care iti va incanta privirea. Indiferent daca iti plac sitcomurile sau jocurile, afisajul Infinity-V oferit de Galaxy A10 transforma modul in care le urmaresti, fiind in mijlocul actiunii. Profita la maximum de aceasta noua experienta, pe un ecran cu o rezolutie exceptionala.

Realizeaza fotografii in stilul tau preferat, cu camera spate de 13 MP sau cu camera frontala de 5 MP, pentru a obtine imagini de nivel profesional. Amintirile tale isi pastreaza intensitatea, luminozitatea si claritatea, prin simpla apasare a unui buton. Procesorul Octa Core al smartphone-ului tau asigura o functionare fara probleme, tinand pasul cu stilul tau de viata.

Cu Galaxy A10, o fotografie este mult mai mult decat o simpla imagine. Decoreaza-ti amintirile cu abitibilduri AR, stampile si filtre, pentru a continua distractia chiar si dupa ce ai realizat fotografia dorita.

eMAG Black Friday 2019 telefoane Samsung Galaxy

Bateria de 3.400 mAh a smartphone-ului Galaxy A10 este suficienta pentru activitatea ta cotidiana, indiferent daca iti place sa participi la un maraton al SMS-urilor alaturi de prietenii tai, sa urmaresti materiale video in direct sau sa faci orice altceva.

One UI te ajuta sa te concentrezi asupra a ceea ce conteaza. Hardware-ul si software-ul functioneaza in armonie, pentru a furniza in mod intuitiv si rapid continut si caracteristici. Modul Noapte te ajuta sa te relaxezi dupa o zi lunga, prin activarea modului intunecat, care iti protejeaza ochii si te ajuta sa ai un somn mai odihnitor.

Un design simplu, culori intense - Corpul subtire, de doar 8,1 mm al smartphone-ului Galaxy A10 se adapteaza perfect mainilor tale. Finisajul lucios, din plastic, se remarca imediat si este disponibil in culorile negru, albastru sau rosu. Odata experimentat, nu il vei mai putea lasa jos.

Priveste pentru a debloca - Galaxy A10 iti ofera o protectie personalizata, datorita tehnologiei de recunoastere faciala. Te recunoaste, asadar poti sa tii pur si simplu telefonul indreptat catre fata ta, pentru a-l debloca si accesa in mod securizat. Nimic mai simplu.

eMAG Black Friday 2019 reduceri smartphone-uri

In total, de Black Friday 2019 eMAG scoate la vanzare 120.000 de smartphone-uri.

In total, de pe emag.ro vor putea fi cumparate peste 3,5 milioane de produse la reducere. Reducerile totale oferite sunt in valoare de 270 milioane de lei.

Totodata, eMAG promite livrarea produselor până pe 28 noiembrie.

Potrivit eMAG, magazinul împreună cu firmele de curierat au dezvoltat semnificativ ecosistemul de livrare, astfel încât experiența clienților să fie mult îmbunătățită: 70% dintre comenzile de Black Friday vor fi expediate în primele cinci zile, iar restul vor fi livrate până pe 28 noiembrie.

eMAG Black Friday 2019 reduceri

Comenzile vor fi livrate prin curier de FAN Courier și Sameday sau pot fi ridicate personal din cele 16 showroom-uri din țară, de la cele 625 de oficii Poșta Română sau deschizând sertarele celor 250 de lockere easybox.

„Black Friday este cel mai bun moment din an pentru shopping și suntem pregătiți să le oferim clienților o experiență memorabilă. Interesul este mare anul acesta, îi așteptăm cu o ofertă foarte variată și surprize pe parcursul întregii zile”, a spus Iulian Stanciu, CEO eMAG.

Black Friday este cel mai așteptat eveniment de cumpărături al anului, ziua cu cele mai multe reduceri din an. Încă de la prima ediție, Black Friday a atras clienți noi care comandă online pentru prima oară datorită prețurilor bune și gamei variate de produse accesibile de oriunde. Compania estimează că peste 60.000 de oameni vor comanda pentru prima dată online de pe eMAG.ro și din aplicația de mobil.

