eMAG reduceri. 3 aparate de aer condiționat noi sub 900 de lei prin Programul Rabla

eMAG reduceri aparate de aer conditionat. Canicula este aproape. Deja de astazi am inceput sa avem temperaturi de 34 de grade Celsius, iar umiditatea aerului a crescut foarte mult. Din fericire, magazinul online emag.ro are reduceri importante la aparate de aer conditionat.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat – Toate ofertele sunt AICI.

Deoarece fac parte dintr-o clasa superioara energetica, aparatele de aer conditionat de mai jos primesc o reducere suplimentara, de 400 de lei, iar pretul ajunge astfel la 849,99 – 899,99 lei (prin Programul Rabla pentru electrocasnice, prin care persoanele pot da la schimb un aparat electrocasnic vechi).

eMAG reduceri aparate de aer conditionat Star-Light

1. Un aparat de aer conditionat Star-Light ACM-12FOW, Inverter, 12000 BTU, clasa A++ de eficienta energetica, cu display, de culoare alba, are o reducere de 26% in campania eMAG reduceri aparate de aer conditionat.

In plus, cei care cumpara acest aparat de aer conditionat beneficiaza si de un voucher de 400 de lei prin programul Rabla pentru electrocasnice deoarece acesta face parte dintr-o clasa energetica superioara.

Multi dintre noi am trecut prin zile de vara caniculare, incercand sa ne racorim fara succes cu un ventilator sau, din contra, in primele zile de iarna petrecute in frig, cu calorifere reci, incercand sa ne incalzim cu solutii ineficiente. Acum putem uita de acele momente neplacute si sa incercam sa ne relaxam la briza placuta, oferita de aerul conditionat Star-Light ACM-12FOW.

Dotat cu agentul frigorific de ultima generatie R32, aparatul de aer conditionat Star-Light surclaseaza cu succes aparatele traditionale, avand un impact redus asupra mediului inconjurator, un lucru foarte important daca ne raportam la pericolul incalzirii globale. Agentul de racire R32 este un agent frigorific nou, ce reprezinta doar o treime din pericolul incalzirii globale cauzat de refrigerantii traditionali.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat – programul Rabla pentru electrocasnice

In comparatie cu agentul traditional, acesta are un volum de incarcare mai mic, ceea ce inseamna mai putin freon, mai putina poluare, fiind astfel clasificat netoxic.

Potrivit normelor Uniunii Europene, pana in anul 2025, folosirea aparatelor cu agentul traditional R410A va fi interzisa, recomandate fiind cele cu agentul R32, un gaz ce reuseste cu succes sa protejeze mediul inconjurator si sa reduca in acelasi timp consumul de energie electrica al instalatiilor de racire.

Aparatul de aer conditionat Star-Light realizeaza temperatura optima pe care o dorim in toata camera fara sa ne facem griji in privinta costurilor.

Dotat cu functia Inverter si cu clase energetice superioare, atat la racire cat si la incalzire, Star-Light ACM-12FOW iti ofera clipe de relaxare la o temperatura optima.

Functia de dezumidificare ne ajuta la mentinerea umiditatii aerului in parametri normali, pastrand aerul curat si ferindu-ne astfel de problemele de sanatate care pot aparea in urma unei umiditati prea mari precum: durerile de cap, iritatiile ochilor, nasului si gatului sau scaderea imunitatii organismului.

Fiind dotat cu functii extrem de utile ca Sleep/Night mode, Timer sau Follow me, aerul conditionat Star-Light ACM-12FOW va uimi inca de la prima pornire, prin controlul sporit asupra timpului si al intensitatii de operare. Calitatea aerului pe care il introduce in camera este asigurata de un filtru de particule de ultima generatie.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat Heinner

2. Aparatul de aer conditionat HEINNER Crystal 9000 BTU, clasa A++ de eficienta energetica, cu functie de incalzire, filtru cu densitate ridicata, Follow me, functie Turbo, R32, HAC-CR09WHN, de culoare alba, are o reducere de 25% in campania eMAG reduceri aparate de aer conditionat.

De asemenea, clientii beneficiaza si de o reducere suplimentara prin programul Rabla pentru electrocasnice, ei primind un voucher de 400 de lei.

Functia Follow Me asigura un confort termic maxim. Produsul urmareste temperatura ambientala din jurul telecomenzii (prin citirea senzorului aflat in telecomanda).

Cu functia de mentinere a temperaturii la 8˚C protejezi casa de inghet prin mentinerea temperaturii ambientale la 8 grade Celsius atunci cand esti plecat.

Operare silentioasa - Te bucuri de liniste prin activarea functiei SILENT, care reduce zgomotul ventilatorului unitatii interioare si functiei Mute Operation, care opreste orice sunet.

Functie Turbo - Daca doresti racirea / incalzirea rapida a incaperii, poti folosi functia Turbo. Aceasta creste puterea aparatului pentru o perioada limitata de timp.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat clasa A++

Timer - Poti seta pornirea / oprirea aparatului oricand intr-un interval de 24h.

Sleep Mode - Aparatul reduce intensitatea functionarii in timp ce tu dormi, pentru un plus de economie de energie.

Tehnologia 3D Inverter ofera un confort sporit, fiabilitate crescuta si economisirea energiei prin utilizarea optima a compresorului.

Auto-curatare - Functie speciala care dupa oprirea unitatii interioare mentine evaporatorul curat si uscat.

Functie auto-restart - In cazul opririi alimentarii cu energie electrica, aparatul reporneste automat cu ultimele setari.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat la oferta

Clasa energetica A++ este o clasa energetica superioara pentru modul racire = un plus de economie a energiei. In plus, aparatul de aer conditionat protejeaza mediul inconjurator printr-un consum de doar 1W in modul stand by.

Filtru High Density asigura o eficienta crescuta a retinerii prafului cu pana la 50% mai mult si a polenului cu pana la 80%.

La repornirea aparatului, flapsul revine in pozitia anterioara opririi.

Functia de detectare pierdere agent frigorific opreste automat functionarea aparatului, protejand astfel compresorul.

Ventilator interior cu 12 trepte - Design special al ventilatorului unitatii interioare care asigura controlul precis al debitului de aer si confortul termic.

Ventilator exterior cu 5 trepte - Design special al ventilatorului unitatii exterioare care asigura consum redus de energie.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat Alizee

3. Aparatul de aer conditionat Alizee 12000 BTU, clasa A++ de eficienta energetica, cu functie de incalzire, kit de instalare inclus, filtru lavabil, I feel, R32, AW12GR, are o reducere de 29% in campania eMAG reduceri aparate de aer conditionat.

De asemenea, produsul beneficiaza si de un voucher de 400 de lei prin Rabla pentru electrocasnice.

Auto Restart - Permite revenirea la setarile anterioare chiar si in cazul in care alimentarea eletrica a fost intrerupta.

Buton Turbo - Modul turbo mareste fluxul de aer, atingand astfel temperatura dorita intr-un timp mai scurt.

Mod Sleep - Perfect pentru orele de odihna combinat cu o economie crescuta a consumului de energie electrica.

Autodiagnoza - Codurile de eroare sunt afisate pe display-ul unitatii interne pentru o reparare usoara si rapida in cazul aparitiei unei probleme.

I Feel - Senzorul de temperatura incorporat in telecomanda mentine temperatura constanta in zona in care se afla telecomanda, nu in zona in care este amplasat aparatul.

Dezghetare inteligenta - Reduce timpul necesar dezghetarii pentru a optimiza functia de incalzire.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat – Toate ofertele sunt AICI.