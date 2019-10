eMAG reduceri. 3 aragaze sub 620 de lei, ca să coci legumele de toamnă

eMAG reduceri aragaze. Magazinul emag.ro are reduceri in aceasta perioada la aragaze de la diferite branduri, iar preturile sunt excelente.

eMAG reduceri aragaze – Toate ofertele sunt AICI.

Ofertele sunt cu adevarat grozave. Noi am descoperit 3 aragaze care costa sub 620 de lei.

eMAG reduceri aragaze pe gaz

1. Un aragaz cu 4 arzatoare pe Gaz, meister Hausgerate, SG1000M, 50x55 cm, sigurante la arzatoare si cuptor, tava de metal si gratar, duze pentru GPL si garnitura, cu o capacitate a cuptorului de 46 de litri, produs in Turcia, cu picioruse ajustabile, de culoare alba, are o reducere de 14% in campania eMAG reduceri aragaze.

Iata descrierea produsului:

Aragaz emailat alb cu capac metalic

50x55x83 cm (lxLxI)

4 arzatoare pe Gaz

Tipul gazului si presiunea - NG G20-20mbar

Siguranta la arzatoare si la cuptor

Putere totala gaz: 9.00 Kw(Hs)

Dotat cu duze pentru GPL si Garnitura

Capacitate cuptor 46l

Eficienta energetica A

Picioruse ajustabile

Fixare pe perete

Produs in Turcia

Culoare Alba

Pretul este AICI.

eMAG reduceri aragaze – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri aragaze LDK

2. Aragazul LDK 5060 WH, pe gaz, cu 4 arzatoare, capac metalic, siguranta, 50x60 cm, cu 3 ani garantie, de culoare alba, preinstalare duze NG/LPG, are o reducere de 18% in campania eMAG reduceri aragaze.

Creeaza-ti un loc unic de gatit pentru tine si familia ta, imbinand designul modern cu tehnologia practica iar bucataria ta va prinde viata cu aragazurile LDK.

Aragazurile LDK sunt disponibile in multiple variante pornind de la functiile basic si pana la dotari precum: grill, aprindere electrica, rotisor si iluminare cuptor.

Acestea pot avea urmatoarele lungimi: 50 cm, 60 cm si 90 cm, se pliaza perfect in spatiul si dupa nevoile tale.

eMAG reduceri aragaze ieftine

Aragazurile pot fi dotate la cerere cu gratare de fonta care imbunatatesc aspectul si stabilitatea plitei pe gaz, acestea fiind confectionate dintr-un material durabil ce rezista la cele mai inalte temperaturi.

Siguranta ochi si cuptor - In cazul unei stingeri accidentale a flacarii, sistemul intra in actiune si opreste in mod automat alimentarea cu gaz, asa incat nu riscati nici o clipa un fenomen de tip incendiu sau emanatii de gaz.

Atat aragazul cu cuptor electric, cat si cel pe gaz, sunt dotate cu sisteme de siguranta impotriva stingerii accidentale a flacarii ce contribuie la confortul si linistea casei tale, dotare obligatorie conform normelor Uniunii Europene.

Aragazul este dotat cu tava adanca, rotunjita, perfecta pentru a gati sau pentru a coace cele mai delicioase prajituri.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri aragaze – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri aragaze Samus

3. Un aragaz Samus SM 550 MBS, cu 4 arzatoare, siguranta plita + cuptor, cu 3 ani garantie, de culoare maro, are o reducere de 45% in campania eMAG reduceri aragaze.

Acest aragaz pe gaz are termostat, duza GPL si sertar inferior pentru vase. Plita are 4 arzatoare, dintre care 2 normale, 1 mic si 1 mare.

Volumul cuptorului este generos, de 52 de litri.

Aragazul are urmatoarele dimensiuni: latime 50 de cm, adancime 54 de cm si inaltime 85 de cm.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri aragaze – Toate ofertele sunt AICI.