eMAG reduceri. 3 laptopuri usoare, numai bune de luat vara la plaja, sub 850 de lei

eMAG reduceri laptopuri. E vara, iar daca te gandesti sa iti cumperi un laptop usor si subtire, simplu de transportat, pe care sa il poti lua peste tot, chiar si in vacante, acum este momentul să faci aceasta investitie.

emag.ro are reduceri la o multime de laptopuri ultraportabile, numai bune de folosit in zilele de vara, indiferent ca esti la birou, pe o terasa sau in concediu la mare.

eMAG reduceri laptopuri Kiano

1. Un laptop 2 in 1 Kiano Intelect X3 HD cu procesor Intel Atom® x5-Z8350 pana la 1.92 GHz, cu o diagonala de 10,1 inchi, IPS HD, 2GB, 32GB eMMC, Intel HD Graphics, cu sistemul de operare Microsoft Windows 10 gata instalat, Silver, are o reducere de 13% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Intelect X3 HD, o urmare a minunatei serii X, este un laptop puternic cu caracteristici de tableta. Vrei sa urmaresti stirile pe tableta de dimineata? Tastatura se detaseaza simplu. Ai nevoie de un device eficient si mobil pentru a crea documente? Ataseaza tastatura si incepi sa lucrezi pe aceasta.

Te poti relaxa in timp ce descoperi diferite bloguri, vizionezi filme, te joci sau faci shopping dupa-amiaza.

eMAG reduceri laptopuri 2 in 1

Inauntru, Intelect X3 HD are 2GB memorie RAM si capacitate de stocare NAND Flash de 32GB. Iti permite sa folosesti la maximum capacitatile Procesorului Intel Atom x5-Z8350 si a sistemului de operare Windows 10 Home, acestea garantandu-ti lucrul eficient si stabilitate chiar si atunci cand ai de-a face cu diferite task-uri in acelasi timp.

Kiano Intelect X3 HD are de asemenea o noua infatisare. Device-ul 2 in 1 este capsulat intr-o carcasa finisata, ergonomica si metalica de culoare argintie. Structura de metal garanteaza rezistenta si mai multa eficienta in ceea ce priveste distribuirea caldurii.

eMAG reduceri laptopuri ultraportabile

2. Laptopul ultraportabil nJoy Aerial cu procesor Intel® Celeron® N3350 pana la 2.40 GHz, Apollo Lake, cu diagonala de 13,3 inchi, Full HD, IPS, 4GB, 32GB eMMC, support SSD M.2, Intel® HD Graphics, cu sistemul de operare Microsoft Windows 10 gata instalat, Metal Silver, are o reducere foarte avantajoasa, de 33%, in campania eMAG reduceri laptopuri.

Cu 4 GB RAM si un ecran IPS full HD de 13.3 inch, Aerial iti ofera toate instrumentele de care ai nevoie pentru a explora lumea, iar ecranul iti va pune in evidenta frumusetea ei.

Bucura-te de conexiune rapida la internet prin wireless, o performanta care devine vitala atunci cand ai nevoie de stabilitate pentru a face fata fiecarei provocari.

eMAG reduceri laptopuri Aerial

Designul este subtire si usor. Aerial este unul dintre cele mai subtiri dispozitive din categoria sa avand doar 13,5 mm. Constructia de metal inspira siguranta si indrazneala, un design care va raman mereu clasic si sofisticat.

Un alt avantaj este durata de viata mare a bateriei. Incearca sa tii pasul cu Aerial si bateria sa de 9000 mAh la scoala, locul de munca sau cafenea, fara a cauta in permanenta un loc pentru a reincarca.

eMAG reduceri laptopuri Allview

3. Laptopul ultraportabil Allview Allbook L cu procesor Intel® Atom® Quad-Core x5 Z8350 pana la 1.92 GHz, cu diagonala de 14 inchi, 2GB, 32GB, Intel® HD Graphics, sistemul de operare Microsoft Windows 10 gata instalat, Grey, are o reducere de 29% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Daca ai un stil de viata activ, notebook-ul AllBook L iti va fi mereu alaturi in sedinte, deplasari sau chiar in concediu, pe plaja. Indiferent de situatie, AllBook L este instrumentul perfect care iti va oferi acces la toate informatiile importante.



Laptopul are un display generos. Datorita ecranului generos de 14 inchi, vei putea realiza concomitent mai multe sarcini de lucru. Astfel, le vei putea finaliza pe toate la timp si vei uita de deadline-uri intarziate si proiecte reprogramate.

eMAG reduceri laptopuri notebook

Notebook-ul AllBook L iti asigura mobilitatea pe care o cauti, fara a te conditiona de prezenta prizelor si a incarcatoarelor. Autonomia AllBook L poate ajunge pana la 7 ore.

Datorita design-ului compact si dimensiunilor potrivite, AllBook L te va insoti pretutindeni. Cu o grosime de doar 17.8mm si o greutate de doar 1,15kg, AllBook L este usor de transportat atunci cand calatoresti.

Procesorul Intel® Atom® X5 iti asigura o putere mare de prelucrare a datelor. AllBook L iti ofera o memorie RAM de 2GB DDR3 si o memorie Flash de 32GB.

AllBook L ruleaza sistemul de operare Windows 10, astfel ca vei avea la indemana o interfata prietenoasa si intuitiva. Poti delimita spatiul personal de cel profesional prin crearea de conturi diferite sau iti poti sincroniza informatiile cu cele din smartphone, indiferent care ar fi sistemul de operare al acestuia.

Indiferent cat de departe ar fi partenerii tai de discutie, fie ca sunt colegi, prieteni sau parteneri de afaceri, ei raman la un click distanta. AllBook L incorporeaza camera si microfon pentru a efectua apeluri video prin aplicatii dedicate oricand iti doresti o discutie fata in fata.

