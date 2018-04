eMAG reduceri. 4 electrocasnice cu preturi si cu 49% mai mici

eMAG reduceri electrocasnice. In campania eMAG Crazy Days, cel mai mare magazin online din Romania are reduceri la o multime de electrocasnice de la diferite branduri.

eMAG reduceri electrocasnice – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta emag si am identificat 4 produse care au reduceri foarte mari, de peste 40%.

eMAG reduceri electrocasnice – combine frigorifice

1. Combina frigorifica Indesit LR8 S1 S, cu un volum de 339 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 187 de cm, are o reducere de 47% in campania eMAG reduceri electrocasnice Crazy Days.

Incapatoare, comoda si extrema de functionala, combina frigorifica Indesit este echipata cu rafturi prietenoase, adaptate fiecarei nevoi de conservare si pastrare a alimentelor in cele mai bune conditii.

Sertarele detasabile maresc spatiul de congelare a alimentelor, daca e necesar, oferind pana la 38% mai multa capacitate de congelare si spatiu pentru pana la 3 cutii de pizza in plus.

eMAG reduceri electrocasnice – combine frigorifice Indesit

Merita mentionat si Freezer Openspace, care creste capacitatea de depozitare a cutiilor mari datorita celor 2 compartimente flexibile.

Frigiderul ofera cu pana la 70% umiditate pentru pastrarea la cele mai bune standarde a alimentelor proaspete, chiar neimpachetate, în vreme ce congelatorul este complet fara gheata, asigurand cele mai bune conditii de pastrare a alimentelor congelate, fara a fi nevoie sa-l decongelati vreodata.

eMAG reduceri electrocasnice – masini de spalat rufe

2. Un alt aparat electrocasnic ce beneficiaza de o reducere extrem de avantajoasa este masina de spalat rufe Slim Hotpoint WMSD723B, cu o capacitate de incarcare de 7 kg, 1200 RPM, clasa A+++ de eficienta energetica si display LED.

In campania eMAG reduceri electrocasnice Crazy Days masina de spalat are o reducere de 36%.

Simbolul Ecotech identifica aparatele care indeplinesc cele mai inalte standarde de eficienta energetica. Masinile de spalat Ecotech sunt o garantie a standardelor ridicate de eficienta, niveluri mai scazute de consum si performanta excelenta.

eMAG reduceri electrocasnice – masini de spalat rufe Hotpoint

Woolmark Platinum Care este certificarea maxima emisa de 'The Woolmark Company' pentru marcile care ating standarde atat de ridicate de calitate incat masinile lor de spalat pot spala si hainele care au eticheta 'numai spalare manuala'.

Datorita unui sistem de spalare unic si brevetat fibrele nu sunt frecate, mentinandu-se astfel moliciunea lor, chiar si dupa mai mult de 20 de cicluri de spalare.

Masinile de spalat Super Silent au un motor trifazat conceput cu un sistem de suspensie care absoarbe chiar si cele mai puternice vibratii pentru a asigura o silentiozitate desavarsita, chiar si in timpul centrifugarii.

eMAG reduceri electrocasnice – cuptoare incorporabile

3. Un pachet promotional alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Zanussi ZOB35702BV, electric, multifunctional, cu un volum de 57 de litri, clasa A, cu 8 functii, grill, convectie, timer electronic, de culoare neagra, si o plita incorporabila Zanussi ZGO62414BA, pe gaz, cu 4 arzatoare, aprindere electrica, de culoare neagra, are o reducere de 670 de lei in campania eMAG reduceri electrocasnice Crazy Days.

Cuptorul Multiplus cu element inelar ofera functia de gatire ideala a oricarei retete si sistemul de distributie a caldurii asistat de ventilator mentine temperatura constanta ‒ in tot volumul, pentru a putea sa gatiti la niveluri diferite simultan.

eMAG reduceri electrocasnice – cuptoare incorporabile Zanussi

Indiferent daca aveti pofta de coaste crocante, tip barbecue, de legume de vara sanatoase prajite la gratar sau doar de paine perfect rumenita pentru micul dejun, acest grill dublu este functia potrivita. Va permite sa obtineti gratinarea si rumenirea traditionala intr-un timp mai scurt decat ati crede.

Cuptorul are si functie de dezghetare pentru pregatire rapida si usoara.

eMAG reduceri electrocasnice - aragaze

4. Aragazul mixt AEG CIB56400BX, cu plita cu inductie, cuptor electric, Plus Steam, grill, ghidaje telescopice, clasa A de eficienta energetica, de 50 de cm, fabricat din inox antiamprenta, are o reducere de 49% in campania eMAG reduceri electrocasnice Crazy Days.

Deshidratati fructe si legume in cuptorul AEG punandu-le in cuptor la temperaturi intre 50°C si 100°C cu ajutorul functiei de deshidratare. Aceasta este o modalitate eficienta de a obtine arome unice si texturi moi la gustarile deshidratate, pastrand la interior nutrimentele.

eMAG reduceri electrocasnice – aragaze AEG

Aragazul este gandit pentru gatit uniform, oriunde.

Aragazul are un sistem de convectie denumit Hot Air, care asigura circulatia uniforma a aerului fierbinte in interiorul cavitatii cuptorului. Astfel, cuptorul se incalzeste mai rapid si obtine rezultate uniforme la gatire in tot cuptorul, ajutandu-va sa aveti preparate perfect gatite de fiecare data.