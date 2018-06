eMAG reduceri frigidere. Sansa unica: frigider suedez sub 1.000 de lei

eMAG reduceri frigidere. In aceasta perioada de vara, in care temperaturile au avut deja cateva zile in care au crescut semnificativ, magazinul online emag.ro desfasoara o ampla campanie de reduceri la frigidere.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

Cel care ne-a atras atentia a fost frigiderul Electrolux EJ2301AOW2, cu un volum de 228 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, avand inaltimea de 140 de cm, si un pret foarte avantajos.

eMAG reduceri frigidere Electrolux

Frigiderele extrem de apreciate ale brandului suedez Electrolux, compania care este al doilea mare producător mondial de electrocasnice, după Whirlpool, au acum preturi foarte accesibile.

Frigiderul Electrolux are o reducere de 28% in aceasta perioada si costa sub 1.000 de lei.

eMAG reduceri frigidere ieftine

Cu modelele SpacePlus® puteti folosi la maxim dimensiunile standard ale unitatilor pentru bucatarie. Optimizarea inteligenta a spatiului va permite sa aveti cea mai mare capacitate interna pentru a acomoda toate cumparaturile fara a compromite spatiul disponibil din bucataria dumneavoastra.

Acest compartiment de 4 stele congeleaza la fel de bine alimentele proaspete ca si un congelator standard. Este perfect pentru alimentele de uz frecvent. Pastreaza totul la -18°C asigurand mentinerea gustului, consistentei si nutrientilor alimentelor dvs.

eMAG reduceri frigidere la oferta

De asemenea, frigiderul vine cu un nou design al raftului pentru a elimina restrictiile la despozitarea alimentelor.

Rafturile de sticla ale acestei combine frigorifice au fost proiectate pentru a va permite utilizarea la maximum a spatiului intern atat pe latime cat si in adancime. Nemaifiind limitat, aveti spatiu suplimentar ce va permite sa pastrati mai multe alimente.

