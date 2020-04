eMAG reduceri. Gel dezinfectant pentru mâini eficient împotriva virusurilor

eMAG reduceri. Magazinul online emag.ro are preturi foarte bune in aceasta perioada la geluri dezinfectante.

Pentru a fi eficiente si impotriva virusurilor, aceste geluri dezinfectante trebuie sa aiba o concentratie de alcool de cel putin 70%.

Un astfel de produs este gelul igienizant pentru maini cu alcool 75%, de 500 de ml Hand Sanitizer.

Nu are nevoie de clatire si are actiune dezinfectanta eficienta impotriva virusilor, bacteriilor si ciupercilor. De asemenea, are o aroma placuta.

Gelul are aroma de lamaie si este facut in Spain.

Proprietatile gelului cu actiune dezinfectanta

- contine Alcool 75%

- Protectie indelungata impotriva bacteriilor, ciupercilor si virusilor

- Ideal pentru a dezinfectarea frecventa a mainilor

- Eficienta stiintifica demonstrata impotriva bacteriilor, ciupercilor si virusurilor

- Lasa pielea dezinfectata si parfumata pentru o mai lunga perioada de timp fata de alte produse similare

Caracteristici gel igienizant maini:

- Este rapid si practic de folosit in orice situatie in care se doreste igienizarea mainilor (in afara casei, in calatorii sau in locuri publice)

- Nu deshidrateaza pielea.

- Formula sa nu are nevoie de clatire, se absoarbe rapid lasand pielea mainilor moale si parfumata un timp mai indelungat.

- Parfumat cu aroma discreta si persistenta de lamaie

Mod de utilizare:

- Aplicati pe maini o mica cantitate de produs si masati pana ce acesta se absoarbe in piele.

- Se foloseste fara clatire sau apa.

