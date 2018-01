eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Preturi si cu 9.000 de lei mai mici

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online emag.ro a inceput anul in forta, cu o serie de mari reduceri la televizoare cu rezolutia 4K Ultra HD, cea mai buna de pe piata.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta de reduceri la televizoare 4K Ultra HD si am identificat televizoare care au reduceri chiar si de 9.000 de lei.

Iar un alt model costa numai 1.200 de lei, desi are rezolutie 4K Ultra HD.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD - Samsung

1. Un televizor QLED Smart Samsung, cu diagonala de 123 de cm, 49Q7F, 4K Ultra HD, are o reducere de 47% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Tehnologia Quantum Dot ofera culori perfecte, folosind un aliaj inovator. Gama larga de culori Q7F pur si simplu nu are comparatie, iar odata ce vei vedea ca in realitate, nu te vei mai multumi niciodata cu mai putin de atat. Q Contrast Q7F ofera o experienta de vizionare superba cu mai multa profunzime si contraste mai indraznete. Indiferent de momentul zilei, ramai fermecat de intensitatea fiecarei scene, in orice mediu.

Te pierzi in secvente exact cum si-a dorit regizorul, gasind cele mai mici detalii care, in mod obisnuit, raman ascunse in umbre sau sunt prea luminoase.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart Samsung

Q Viewing Angle Spune "adio" distorsiunii de culoare. Te poti bucura de aceeasi experienta de vizionare, oriunde ai sta in camera. Datorita culorilor vii Q7F si unghiurilor generoase de vizionare, orice loc este perfect. Iar Q Engine este un motor mai puternic pentru imagini perfecte. Q Engine este mai rapid decat inainte, analizand continutul de pe ecran pentru a-ti oferi o imagine optima intotdeauna.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Philips

2. Pentru cei care isi doresc un televizor cu o diagonala generoasa solutia este televizorul Smart Philips, care are o diagonala de 164 de cm si beneficiaza de rezolutie 4K Ultra HD.

Televizorul Ultra HD are o rezolutie de patru ori mai mare decat cea a unui televizor Full HD obisnuit. Cu peste 8 milioane de pixeli si tehnologia unica de upscaling Ultra Resolution, vei experimenta cea mai buna calitate a imaginii. Cu cat calitatea continutului original este mai ridicata, cu atat imaginile vor fi mai bune si rezolutia imbunatatita.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart Philips

Vei beneficia de claritate imbunatatita, de perceptia unei adancimi sporite, contrast superior, miscare naturala si detalii fara cusur. Cu Smart TV vei descoperi o experienta mai inteligenta care se afla dincolo de televizorul traditional.

High Dynamic Range Plus High Dynamic Range Plus este un nou standard video. Acesta redefineste divertismentul la domiciliu prin inovatii in ceea ce priveste contrastul si culoarea. Te poti bucura de o experienta senzoriala care surprinde bogatia si insufletirea initiale, redand totusi cu acuratete intentia creatorului de continut. Rezultatul final e ca vei avea imagini mai stralucitoare, contrast mai bun, o gama mai larga de culori si detalii mai atractive.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Horizon

3. Cei care isi doresc un televizor care sa beneficieze de cea mai buna rezolutie existenta pe piata si care sa aiba totodata un pret bun pot cumpara un televizor LED Horizon 43HL8500U, cu rezolutie 4K Ultra HD si diagonala de 108 cm.

Tehnologia avansata 4K Ultra HD ofera gradul ideal de contrast si culoare pentru vizionarea continutului la calitate UHD. Cu noul HORIZON 4K UHD TV si o rezolutie de 4 ori mai mare decat a unui televizor Full HD, experimentezi o mai mare profunzime a detaliilor, iar calitatea imaginii este incredibil de vie si clara, chiar si atunci cand este vizualizata la distante apropiate de televizor.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD LED Horizon

Televizorul are si o margine ingusta si discreta de jur imprejur. Cu o margine ingusta, televizorul 4K UHD de la HORIZON ofera privitorului o experienta cu totul aparte. Suprafata de vizualizare extinsa si rama fina de jur imprejur sunt atuurile unui design care imbratiseaza necesitatile oricui.

Pretul este redus in aceasta perioada cu 1.000 de lei si este foarte accesibil.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD LG

4. Televizorul Super UHD Smart LG, cu diagonala de 190 de cm, 75SJ955V, 4K Ultra HD, are o reducere de 9.000,01 de lei in aceasta perioada.

Panoul IPS 4K al televizorului LG UHD iti ofera culori bogate si contrast puternic, care raman uniforme chiar si la unghiuri mai largi de vizualizare.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart LG

Televizorul LG SUPER UHD suporta continut HDR premium oferit de Dolby Vision™ si este compatibil cu HDR10 si HLG generice. Tehnologia Active HDR de la LG optimizeaza imaginea HDR scena cu scena, oferind o experienta de vizualizare realista. Televizorul are si amplificator de contrast pentru vizionare HDR

HDR Effect de la LG utilizeaza o tehnologie unica de procesare a imaginilor, care transforma continuturile cu interval dinamic standard si emuleaza calitatea HDR prin amplificarea contrastului, astfel incat tu sa te bucuri intotdeauna de o experienta de vizionare la calitate HDR.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Panasonic

5. De o reducere substantiala beneficiaza si televizorul LED Smart Panasonic, cu diagonala de 123 de cm, TX-49EX600E, 4K Ultra HD.

Tehnologia folosita de acest televizor are la baza know-how-ul Panasonic privind calitatea imaginii pentru redarea de imagini frumoase, realiste si exacte. Televizorul ofera un spectru larg de culori si reda culorile cu o precizie absoluta.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart Panasonic

Utilizand tehnologia speciala Wide Colour Phosphor, capabila sa reproduca o gama larga de culori, se acopera peste 90 % din standardele DCI. Televizoarele cu tehnologie Wide Colour Spectrum va ofera o paleta de culori in tonalitati mult mai subtile si mai nuantate prin care, spre deosebire de majoritatea televizoarelor LCD, imaginea pare autentica in orice scena.

Procesarea avansata a culorilor are la baza know-how-ul Panasonic privind calitatea imaginii pentru redarea fidela a imaginilor pe ecran. Mai exact, aceasta tehnologie reda culori precise si contribuie la producerea unor tonuri de negru mai profunde, care retin detaliile chiar si in scenele intunecate.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – diagonala peste 120 cm

Televizoarele Panasonic accepta acum mai multe formate HDR, cum ar fi HDR10, formatul HDR standard pentru filme si discuri Blu¬ray UHD, iar acum si Hybrid Log Gamma, formatul HDR pentru transmisii TV dezvoltat de catre BBC si NHK din Japonia.

Designul este interschimbabil. Piedestalul reglabil este conceput sa se adapteze oricarui mediu. Lat sau ingust, subtil ori indraznet, cu cele patru stiluri diferite ale designului de piedestal flexibil puteti modifica acum aspectul televizorului la fel de des precum redecorarea incaperii. my Home Screen 2.0 ofera acces rapid si intuitiv exact la continutul dorit. Un nou ecran de pornire va permite sa accesati cu usurinta continutul dorit printr-o operare intuitiva.