eMAG reduceri. Ultima sansa: 5 smartphone-uri bune care costa si 200 de lei

eMAG reduceri telefoane. Magazinul online emag.ro desfasoara azi, 17 ianuarie, ultima zi din campania Revolutia Preturilor, care a adus reduceri mari si la telefoanele mobile.



eMAG reduceri telefoane – Toate ofertele sunt AICI.



Au mai ramas doar cateva ore in care puteti profita de ofertele la telefoane mobile din campania Revolutia Preturilor.



Unele smartphone-uri au pretul redus chiar si cu 50%.



Am analizat oferta si am descoperit 5 telefoane inteligente care costa sub 500 de lei.

eMAG reduceri telefoane Lenovo

1. Telefonul mobil Lenovo VIBE S1 Lite, Dual Sim, 16GB, 4G, Blue, are o reducere de 57% in campania eMAG reduceri telefoane Revolutia Preturilor.



Smartphone-ul Lenovo Vibe S1 Lite va pune in centrul atentiei, chiar si pe intuneric. Camera sa frontala de 8 MP cu senzor BSI pentru lumina scazuta, blit incorporat pentru selfie si lentila din 5 componente pentru zero distorsiuni, este proiectata pentru a realiza selfie-uri in conditii de lumina puternica si scazuta. In plus, beneficiaza de o camera principala de 13 MP cu focalizare automata cu detectarea fazei (PDAF) si de un blit principal CCT LED dual.

Designul este ergonomic si confortabil. Panoul posterior curbat, cu design ergonomic, ii ofera modelului S1 Lite aspectul elegant necesar pentru a se evidentia. Iar cu doar 129 de grame, acest smartphone suplu va fi confortabil in mana si ca un fulg in buzunarul dvs.

Modelul Vibe S1 Lite are un ecran lat Full HD de 5,0" IPS, la 440 ppi. Acest smartphone este ideal pentru jocuri.

eMAG reduceri telefoane Lenovo Vibe

Pe langa faptul ca accepta retele LTE (4G) si Bluetooth® 4.0 LE, modelul Vibe S1 Lite ofera viteze de descarcare de pana la 150 Mbps, ajutand site-urile web, aplicatiile si jocurile sa-si atinga intregul potential. In plus, daca preferati sa separati munca de distractie, configuratia dual SIM va ofera optiunea de a avea doua numere de telefon, cu un singur smartphone.

Alimentat de o baterie de 2800 mAh Li-polimer, modelul Vibe S1 Lite este perfect pentru un stil activ de viata. Fie ca va axati pe social media, pe jocuri sau doar pe chat, acest smartphone nu va va incetini.

Procesorul MediaTek® MT6753 octa-core pe 64 de biti al modelului Vibe S1 Lite ofera echilibrul perfect intre performanta si putere. Cu 2 GB de RAM, acest smartphone reactioneaza la orice atingere si nu ezita la rularea celor mai intense jocuri 3D.

Sistemul de operare Android™ Lollipop include o serie de caracteristici noi, o reinnoire a aspectului vizual si mai multe imbunatatiri la nivelul functionalitatilor, care il fac mai rapid, mai eficient si mai economic din punctul de vedere al bateriei. In plus, functioneaza perfect cu toate aplicatiile Google preferate.

Cu 2 GB si 16 GB de spatiu de stocare incorporat, extensibil cu inca 32 GB cu ajutorul unui card microSD, va puteti lua cu dvs. oriunde toate fotografiile, muzica, jocurile si videoclipurile.



Pretul poate fi gasit AICI.



eMAG reduceri telefoane Allview

2. Telefonul mobil Allview P4 Quad, Dual SIM, 8GB, 4G, Black, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri telefoane Revolutia Preturilor.



Este un smartphone usor de utilizat, performant, dar in acelasi timp accesibil.



Cu acest telefon esti echipat pentru viteza 4G pe ambele cartele, atat in standardul FDD cat si TDD. Poti sa navighezi in voie, vitezele de download fiind de pana la 150 Mbps.

Telefonul are si o interfata prietenoasa si extrem de utila. Cea mai noua versiune Android 7.0, Nougat iti va aduce experienta multitasking imbunatatita si o personalizare in detaliu a interfetei telefonului tau. P4 Quad este echipat cu procesor Quad Core, 1GB memorie RAM si o memorie Flash de 8GB, ce poate fi extinsa prin utilizarea unui card microSD de pana la 128 GB.

Camera foto principala de 5MP te va ajuta sa surprinzi momente frumoase din viata ta. In plus, functiile HDR, Panorama si LED Flash-ul se vor adapta nevoilor tale pentru a pune in valoare cadrele asa cum iti doresti. Utilizeaza functia de apelare video prin intermediul camerei frontale pentru a-i tine aproape pe cei dragi, indiferent in ce colt al lumii se afla.

eMAG reduceri telefoane la oferta

Dimensiunea de 4,2 inch permite utilizarea facila cu o singura mana a smartphone-ului P4 Quad, iar display-ul IPS LCD va face navigarea printre imagini cu atat mai placuta.

Daca obisnuiesti sa jonglezi cu mai multe sarcini in acelasi timp, atunci functia Split Screen te ajuta sa le faci fata. Vei putea viziona cel mai nou videoclip al formatiei tale preferate in timp ce impartasesti impresiile cu prietenii prin mesaje.

Pretul este foarte mic si poate fi gasit AICI.



eMAG reduceri telefoane Nokia

3. Telefonul mobil Nokia 1, Dual SIM, 8GB, 4G, Warm Red, este si el inclus in campania eMAG reduceri telefoane Revolutia Preturilor.



Cu Nokia 1 vei beneficia de o experienta completa, avand la dispozitie toate aplicatiile preferate, de ex. WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Maps si multe altele.

Nokia 1 are instalata aplicatia YouTube Go, conceputa sa ruleze mai rapid si sa consume mai putine date atunci cand urmaresti videoclipuri si asculti muzica de pe Internet. Poti sa alegi calitatea redarii si chiar sa descarci videoclipurile pentru a le urmari mai tarziu, offline.

Poti sa iti personalizezi telefonul in functie de stilul sau starea ta de spirit. Carcasele Nokia Xpress-on se schimba rapid si usor si vin intr-o varietate de culori din care poti alege.

Bucura-te de conectivitatea 4G LTE pentru streaming si navigare si treci usor de la o cartela SIM la alta cu ajutorul functionalitatii Dual SIM. Sau profita de slotul MicroSD pentru a extinde spatiul de stocare cu pana la 128 GB.

eMAG reduceri telefoane Nokia la oferta

Camera spate este de 5 MP, cu blit LED, iar cea camera frontala de 2 MP.

Nokia 1 vine cu Android 8.1 Oreo (editia Go), optimizat pentru a folosi aplicatiile mai rapid, fara intarzieri enervante. In plus, vine deja cu aplicatii concepute sa foloseasca mai putin spatiu si mai putine date, pentru ca tu sa poti face mai multe lucruri, iar telefonul tau sa poata gazdui mai multe fotografii si aplicatii.

Cu Chrome Data Saver, traficul de date de care dispui nu ti se va mai parea insuficient. Vei economisi pana la 60% din datele consumate pana acum.

Nokia 1 vine cu Google Assistant, editia Go. Ii poti pune intrebari sau ii poti spune sa faca lucruri.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri telefoane Samsung

4. In campania eMAG reduceri telefoane Revolutia Preturilor sunt incluse si indragitele telefoane Samsung.



De exemplu, telefonul mobil SAMSUNG Galaxy J1 Mini Prime Dual Sim 8GB 3G, alb, are o reducere de 17%.



Telefonul este Dual Sim, iar procesorul Spreadtrum SC9830 Quad Core cu o frecventa de 1.2 GHz. Telefonul are GPS si o greutate de 123 de grame.



Sistemul de operare este Android OS, v6.0 (Marshmallow). Memoria RAM este de 1 GB, iar rezolutia de 480 x 800 pixeli. Displayul este de 4 inchi.



Camera are o rezolutie de 5 mega pixeli.



Pretul este AICI.



eMAG reduceri telefoane Xiaomi

5. Telefonul mobil Xiaomi Redmi 6A, Dual Sim, 16GB, 2GB RAM, Black + husa de silicon este inclus si el in campania eMAG reduceri telefoane Revolutia Preturilor.



Telefonul este Dual Sim, iar procesorul este de tip Mediatek Helio A22 Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53.



Smartphone-ul are 145 de grame si functioneaza cu sistemul de operare Android 8.1 (Oreo).



Are 2 GB de RAM si 16 GB de memorie interna. Rezolutia ecranului este de 720 x 1440 pixels, iar diagonala telefonului de 5,45 inchi.



Camera principală are o rezolutie de 13 mega pixeli si poate face fotografii cu rezolutia de 1.080 MP. Camera secundara are o rezolutie de 5 mega pixeli.



Pretul este AICI.



