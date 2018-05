eMAG reduceri la scule electrice. Super-oferte la unelte

eMAG reduceri la scule electrice. Dacă sunteți un meșter în devenire sau aveți experiență în domeniul construcțiilor, oferta de azi la scule electrice și unelte de pe emag.ro vă va fi pe plac.

eMAG reduceri la scule electrice Bosch

Mașina de găurit și înșurubat Bosch Profesional

Acest produs, prins în lista eMAG reduceri la scule electrice, dispune de perii de carbon schimbabile, care prelungesc durata de viață a motorului.

Mai mult, un LED cu lumina intermitenta va informeaza daca, pentru a o proteja, functionarea sculei electrice a fost intrerupta prin intermediul Electronic Cell Protection sau a cuplajului de suprasarcina.

Mașina de găurit și înșurubat este prevazuta cu o carcasa robusta si protectie electronica a acumulatorului.

Puteți cumpăra acest model, cu o reducere considerabilă de pe site-ul emag.ro, de aici.

eMAG reduceri la scule electrice Velt

Aparat de sudură profesional Velt

Invertorul de sudura cu electrod invelit MMA (Manual Metal Arc) este construit pentru sudarea in curent continuu. Are multiple avantaje, printre care, poate suda cu toate tipurile de electrozi (electrozi rutilici, electrozi bazici, electrozi inox etc.), o gama diversificata de materiale cum ar fi otel aliat si nealiat, otel inoxidabil, fonta, cupru, etc. Are un gabarit redus, dar robust, fiabilitate si este usor de intretinut. Invertorul Velt are reglaj continuu al curentului de sudura, protectie termica cu termostat. Invertoarele de sudura VELT sunt incadrate in gama profesionala de echipamente si se preteaza pentru executarea de lucrari din industrie, dar si din gospodarii.

Invertoarele de sudura Velt sunt construite avand la baza tehnologia IGBT, care este ultima tehnologie in domeniul fabricarii invertoarelor pentru sudura. Acesta tehnologie permite reducerea gabaritului aparatului de sudura fara a sacrifica randamentul acestuia. Astfel, invertoarele de sudura marca Velt pot fi utilizate la capacitate maxima, fara a intra in protectie.

Acest produs poate fi cumpărat, cu o reducere eMAG considerabilă, de aici.

eMAG reduceri la scule electrice Einhell

Fierăstrău circular cu masă Einhell

Ferastraul circular cu masa Einhell TC-TS 2025/1 UA ofera o baza solida pentru taieturi de precizie cand se scurteaza piese de lucru individuale si se taie la dimensiune. Piesele de lucru late si mari sunt taiate usor pe dimensiune la fel ca piesele cu marime mai comoda. Cu motorul sau puternic, care genereaza maxim 1800 W, acest ferastrau circular cu masa inglobeaza suficienta forta pentru exemple de taiere compacta si piese de lucru din lemn dur.

Iată câteva dintre avantajele acestui produs din oferta eMAG reduceri la scule electrice:

2 in 1 ajustarea lamei (inaltime, unghi 0°-45°)

Masa principala din aluminiu

Opritor in cruce cu scala (+/- 60 °)

Extensie de masa din stanga si din dreapta pentru piese mai mari

Opritor paralel cu clema excentrica

Carcasa cu conexiune aspirator pentru un loc de munca curat

Suport pentru infasurrea cablulului de alimentare

Include cadrul de baza pentru lucru stationar

Extensie a mesei pe partea din spate pentru piese mai lungi

Suport pentru scule inclus

Lama de taiere cu conector aspirator

Puteți achiziționa acest fierăstrău circular de aici.