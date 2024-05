O nouă fabrică în România. Comuna unde se vor crea sute de locuri de muncă

O nouă fabrică urmează să se deschidă în țara noastră, iar investiția se ridică la aproximativ 500 de milioane de euro. Aceasta urmează să fie construită de un gigant german.

Sursa foto: profimediaimages.ro

Holdingul german Karl Mayer, specializat în producţia de maşini şi tehnologii pentru industria textilă, va deschide două puncte de lucru în Baia Mare şi va construi o fabrică pe un teren situat în comuna Groşi, localitate apropiată de municipiul reşedinţă.

Investiţiile grupului Karl Mayer au fost anunţate joi într-o conferinţă de presă comună la care au participat reprezentanţii companiei în România şi preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş, Ionel Bogdan.

"Practic, sunt liderii de piaţă în industria maşinilor textile. (...) Este un moment important pentru noi, pentru că de mai bine de un an am început discuţiile cu cei de la Karl Mayer pentru a-şi deschide punct de lucru în municipiul Baia Mare (...) şi pentru a aduce o investiţie majoră, aici, în judeţul nostru. (...) Dacă nu am fi reuşit să stabilim contacte cu Ambasada Germaniei, cu Camera de Comerţ Româno-Germană, nu eram astăzi în momentul în care să putem anunţa aceste investiţii. (...) Odată stabilit contactul cu compania Karl Mayer, deja suntem în discuţii cu alţi potenţiali investitori germani şi este un lucru foarte bun pentru municipiul Baia Mare. (...)

În această vară (Karl Mayer) vor face primul pas investiţional prin halele deja închiriate, unde vor dezvolta prima producţie în Baia Mare", a declarat Ionel Bogdan.

Grupul Karl Mayer este specializat în producţia de maşini pentru industria textilă

Directorul Karl Mayer România, Patrick Mock, a precizat că a fost deja închiriată o fostă hală industrială pentru începerea activităţii şi se fac angajări.

"Am închiriat deja o hală în Baia Mare şi vrem să începem lucrările foarte rapid. (...) Suntem în căutarea unei teren pentru o fabrică nouă (în comuna Groşi - n.red.) şi vrem să construim ceva în zona aceasta, în Maramureş. Sperăm să creştem sănătos. Suntem în procedură de angajări ale muncitorilor calificaţi şi necalificaţi, căutăm operatori pentru sudură şi sperăm că totul va fi bine aici, în Baia Mare.

Sunt sigur că vom avea mult succes aici, în zonă", a afirmat Patrick Mock.

Cele două puncte de lucru ale companiei germane vor funcţiona pe fosta platformă industrială de vest şi fostul sediu al firmei locale Confstar.

Fabrica din comuna Groşi care urmează a fi construită va ocupa 12 hectare de teren. Cele trei investiţii ale companiei germane au fost evaluate la aproximativ 500 milioane euro, urmând a fi create peste 700 locuri de muncă.