Fashion Days Black Friday 2019. Blugi la 43 de lei, cizme ieftine ca sa fii gata pentru ger

Fashion Days Black Friday 2019. Magazinul online fashiondays.ro are oferte excelente la haine, incaltaminte, genti, ceasuri si alte accesorii – atat pentru barbati, cat si pentru femei.

Fashion Days Black Friday 2019 – Toate reducerile sunt AICI.

In acest an, Black Friday tine nu mai putin de 3 zile la Fashion Days. Reducerile au inceput sa curga inca de ieri, si vor fi permanent actualizate si maine.

Am analizat si noi oferta si am ales cateva dintre cele mai interesante produse, care au reduceri foarte atractive.

Fashion Days Black Friday 2019 cizme

1. O pereche de cizme lungi de piele intoarsa sintetica cu platforma wedge Bullboxer beneficiaza de o reducere de 45% in campania Fashion Days Black Friday 2019.

Cizmele cu platforma de culoare neagra sunt in stilul casual si sunt fabricate din material textil. Inchiderea se face cu fermoara.

Inaltimea cizmei este de 55 de cm, iar platforma are la spate o inaltime de 5 cm.

Fashion Days Black Friday 2019 incaltaminte sport

2. O pereche de pantofi sport Court Royale de la Nike are o reducere de 39% la Fashion Days Black Friday 2019.

Pantofii sunt de culoare alba, stilul este casual. Ei sunt fabricati din piele ecologica veritabila. Talpa este plata, iar inchiderea se face cu sireturi.

fashiondays.ro Black Friday 2019 jachete

3. Jacheta usoara Stone Goose cu aspect matlasat Argoose are o reducere de 76% de Vinerea Neagra pe fashiondays.ro.

Jacheta neagra este fabricata din material sintetic si nu are gluga. Stilul este casual, mansetele sunt elestice.

Are doua buzunare cu fermoar si unul interior cu velcro. Inchiderea jachetei se face cu fermoar.

Fashion Days Black Friday 2019 genti

4. O geanta Ted Baker model tote cu detaliu funda Soft Large Icon beneficiaza de o reducere de 38% in campania Fashion Days Black Friday 2019.

Geanta de culoare roz este in stil casual. Are doua bretele fixe si nu se inchide. Are dimensiunile 35 x 34.5 x 9 cm. Lungimea baretei este de 23 cm (maxim). Exteriorul gentii este fabricat 100% din policlorura de vinil.

5. O pereche de blugi slim fit United Colors of Benetton, de culoare bleu, cu talie medie, lungi, cu 5 buzunare, beneficiaza de o reducere de 73% de Black Friday 2019 si costa doar 42,99 lei.

Blugii sunt fabricati 98% din bumbac si 2% din elastan.

fashiondays.ro Black Friday 2019 haine pentru femei

6. Un cardigan cu nasturi Farm de la Mango are o reducere de 35% si costa 129,99 lei.

Cardiganul are culoarea crem, este in stil casual, are maneci lungi, decolteul este in V, iar inchiderea se face cu nasturi.

Este fabricat din bumbac (86%) si poliester (14%).

7. Si, deoarece nu mai este mult pana la Anul Nou, nu strica sa aruncati o privire si pe lista de reduceri la rochii.

Spre exemplu, o rochie tricotata fin, cu insertii de lurex Kacey, de la Only, beneficiaza de o reducere de 35% si costa 129,99 lei.

Rochia este de culoare neagra, cambrata, mini. Decolteul este rotund, manecile sunt lungi. Este fabricata din 60% viscoza, 25% poliamida, 15% poliester.

Fashion Days Black Friday 2019 incaltaminte pentru barbati

8. Magazinul online are si multe oferte pentru barbati in campania Fashion Days Black Friday 2019.

De exemplu, o pereche de pantofi sport inalti de piele ecologica ST Activate Mid WTR de la Puma beneficiaza de o reducere de 41%.

Pantofii sunt negri, in stil casual si sunt fabricati din material textil, sintetic, si din piele ecologica. Varful este rotund, talpa plata. Au captuseala din material teddy. Se inchid cu sireturi.

Fashion Days Black Friday 2019 haine pentru barbati

9. O jacheta impermeabila cu gluga Dope de la Jack&Jones pentru barbati are o reducere 50% si costa 159,99 lei pe fashiondays.ro.

Jacheta este de culoare verde oliv, in stil casual, din material sintetic. Are gluga, maneci lungi, 2 buzunare cu capsa si unul interior cu fermoar. Gluga are snur pentru ajustare. Inchiderea se face cu fermoar.

Oferta este AICI.