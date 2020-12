Gazoductul BRUA a fost finalizat. Se ieftinesc gazele pentru români?

În cadrul emisiunii Income Magazine de la Antena 3, moderată de Maria Toader, fostul ministru al Energiei, Răzvan Nicolescu, dar şi profesorul Radu Dudău, au vorbit despre importanţa gazoductului, dar şi efectele pe care acest proiect îl va avea asupra consumatorilor din România.

"Gazoductul BRUA este un proiect important şi pentru România, şi pentru Uniunea Europeană. A fost finalizat în timp rezonabil cu un buget sub bugetul iniţial estimat. Acum, problema este ca acest gazoduct să fie umplut cu gaze pentru că ce am calculat eu şi ce am spus public este că, în ipoteza în care va rămâne gol, atunci costurile pentru consumatorii din România vor creşte

Având în vedere că este o investiţie mare, care trebuie amortizată şi dacă nu se amortizează din taxele de tranzit pe care le-ar putea plăti consumatorul din Ungaria sau Austria sau din centrul Europei, atunci costurilor vor fi suportate de noi.

Eu sper să nu se întâmple acest lucru, dar în momentul de faţă lucrurile nu sunt deloc clare, iar dacă o companie românească ar fi căpătat o dimensiune regională, probabil lucrurile ar fi stat altfel", a precizat Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei.

Reacţia profesorului Radu Dudău cu privire la gazoductul BRUA

"Gazele naturale sunt importante, cel puţin pe termen scurt, pentru tranziţia de la cărbune către un combustibil mai curat - gazele naturale. Cu emisii mai mici de gaze de efect de seră, dar şi cu emisii mai mici de poluanţi. Am calculat într-un studiu că, undeva începând din 2026, practic am putea să realizăm în ţară fără probleme de securitate energetică un faze-out complet al cărbunelui.

De asemenea, gazele naturale au o virtute: centralele electrice bazate pe gaze naturale, respectiv flexibilitatea, costurile de capital relativ mici faţă de alte tehnologii. Deci, pot fi construite relativ repede şi pot servi ca un element de flexibilizare într-un mix energetic în care creşte componenta de regenerabile care are o dimensiune mai imprevizibilă. Şi atunci avem nevoie de un răspuns rapid şi flexibil.

Însă, nu trebuie să neglijăm faptul că politicile energetice ale Uniunii Europene impun ţinte foarte ambiţioase pentru regenerabile, deci ele vor trebui realizate. Vorbim de instrumente financiare care favorizează în mod clar tehnologiile regenerabile şi atunci gazele naturale vor trebui să îşi găsească pe baze economice un loc în această evoluţie.

Şi de aceea planificarea trebuie să fie foarte judicioasă pentru că trebuie să investim atât cât este necesar, dar să nu investim atât de mult încât să devină ne-economice", a declarat profesorul Radu Dudău.