Incredibil! Cât câștigă un indian venit în România să lucreze în construcții

Ar bate vantul pe santierele tarii daca in urma muncitorilor romani, grabiti sa ia drumul strainatatii, n-ar ajunge sa le ia locul asiaticii!

Un indian castiga in Romania, in constructii, un salariu de circa 600 de dolari pe luna, plus cazare si mancare, potrivit stirilekanald.ro.

Cum meniul difera ca de la cer la pamant, iar integrarea trebuie sa sa se faca treptat, a venit cu ei si un bucatar cu toate condimentele dupa el.

Astfel, muncitorii se vor hrani in continuare asa cum au fost obisnuiti acasa.

Dupa valurile de nepalezi si indieni sunt gata sa ia cu asalt piata muncii din Romania africanii.

Deja s-a batut palma cu Kenya, spun firmele de recrutare.