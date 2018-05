Intervenție-surpriză, în plin război Iohannis - PSD

Economia României va înregistra un avans de 5,1% în 2018, de 4,5% în 2019 şi de 4,1% în 2020, în timp ce deficitul de cont curent se va adânci la 4,3% din PIB anul acesta, la 4,7% din PIB anul viitor şi la 4,9% din PIB în 2020, se arată în raportul intitulat "Macro Poverty Outlook for Europe and Central Asia", publicat marţi de Banca Mondială (BM).



De asemenea, instituţia financiară internaţională se aşteaptă ca deficitul bugetar să ajungă la 3,3% din PIB în 2018, urmând să se reducă la 3% din PIB în 2019 şi în 2020, potrivit Agerpres.



"Creşterea va rămâne solidă în 2018, dar riscurile pe termen mediu la adresa perspectivei au sporit. Presiunile asupra deficitului bugetar, în urma majorării cheltuielilor, vor continua în acest an. Pentru a îmbunătăţi calitatea creşterii, ar trebui acordată o atenţie reînnoită investiţiilor publice", se arată în raport.



Banca Mondială estimează că economia României va continua să crească peste potenţial în 2018. PIB-ul va înregistra un avans de aproximativ 5,1% anul acesta, datorită stimulentelor fiscale şi a revenirii economice a UE. Continuarea creşterii consumului ar urma să adâncească deficitul de cont curent la 4,3% din PIB anul acesta. Inflaţia ar urma să atingă un nivel de vârf, de aproximativ 5%, la mijlocul lui 2018, reflectând cererea internă excesivă şi atenuarea efectelor reducerilor de taxe.



"Măsurile fiscale adoptate în 2017 au pus presiune asupra deficitului bugetar consolidat. În absenţa unor măsuri de corecţie, deficitul bugetar ar urma să ajungă la la 3,3% din PIB anul acesta, ceea ce ar plasa România pe o traiectorie de reintrare în procedura de deficit excesiv a UE. Totuşi, Guvernul a declarat că, la fel ca în 2017, va fi pregătit să promoveze măsuri de ajustare, dacă deficitul ameninţă plafonul de 35% din PIB", previzionează instituţia financiară internaţională.



Consumul privat solid, ajutat de politica fiscală expansionistă şi de creşterea continuă a salariilor reale datorată parţial majorării salariului minim, ar trebui să sprijine veniturile reale şi ar trebui să ducă la scăderea suplimentară a incidenţei sărăciei. Acumularea presiunilor fiscale şi cererea internă în exces limitează spaţiul de manevră în 2018 şi dincolo de acest an. Deficitul de cont curent este în creştere, iar presiunile inflaţioniste persistă. Aceste evoluţii lasă economia românească vulnerabilă la şocurile exogene.



Autorităţile din România ar putea avea nevoie să adopte măsuri corective pentru păstrarea deficitului sub 3% din PIB în 2018, printr-o ajustare fiscală de bună calitate, se arată în raport.



Este necesară reînnoirea eforturilor pentru îmbunătăţirea participării forţei de muncă şi generarea unei rate ridicate a angajării, deoarece rata şomajului rămâne ridicată în rândul tinerilor şi al celor cu calificare scăzută. Gradual, centrul de politici fiscale ar trebui reechilibrat, de la majorarea consumului către mobilizarea investiţiilor, inclusiv din fonduri europene, pentru a sprijini convergenţa sustenabilă şi incluziunea socială. Reformele în administraţia publică şi în companiile de stat, sporirea predictibilităţii autorităţilor de reglementare, precum şi politici de rezolvare a discrepanţelor majore sociale ar trebui să fie pe agenda priorităţilor Guvernului, susţine Banca Mondială.

Informațiile au fost comentate de Radu Tudor și invitații săi, marți, la "Punctul de întâlnire":