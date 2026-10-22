Marea problemă a impozitului la valoarea de piață: "Nu există un astfel de preț. Taxa pentru un apartament poate ajunge la 2000 de lei"

Programul de guvernare prevede trecerea treptată la impozitarea locuințelor în funcție de valoarea de piață, însă specialiștii spun că reforma va fi greu de aplicat. FOTO: Facebook Primăria Roman

Programul de guvernare prevede trecerea treptată la impozitarea locuințelor în funcție de valoarea de piață, însă specialiștii spun că reforma va fi greu de aplicat. "Problema reală este cine stabilește prețul de piață, pentru că în momentul în care eu nu vreau să vând casa, nu există un preț de piață. Prin urmare, prețul ăsta de piață este foarte discutabil", a avertizat joi, la Antena 3 CNN, consultantul fiscal Gabriel Bențea. La rândul său, primarul municipiului Roman, Laurențiu Leoreanu, a estimat că, în cazul unui apartament cu două camere, impozitul ar putea ajunge la 2.000 de lei pe an, față de 430 de lei cât este în prezent.

Programul de guvernare prevede reformarea impozitului pe proprietate prin trecerea graduală la valoarea de piață, până la finalul procesului de consolidare fiscală. Documentul nu precizează însă o dată exactă pentru aplicarea integrală a reformei. De asemenea, din formulare nu reiese cu cât ar crește concret impozitul și nici că toate locuințele ar avea aceeași majorare.

În prezent, pentru majoritatea proprietarilor, impozitul pe clădiri se calculează după o formulă stabilită în Codul fiscal.

"Acum, baza de calcul a impozitului pe clădiri pentru populația majoritară este dată de o formulă din Codul fiscal, care pornește de la un calcul matematic prin care teoretic s-a stabilit că un metru pătrat de construcție valorează 2.500 de lei. În funcție de suprafață, de construcție, de vechimea construcției, de rangul localității, sunt foarte multe criterii care se iau în considerare. Așa se stabilește impozitul", a explicat Adrian Bențea.

Potrivit acestuia, principala problemă a noului sistem este stabilirea valorii de piață.

"Problema reală este cine stabilește prețul de piață, pentru că în momentul în care eu nu vreau să vând casa, nu există un preț de piață. Nu o vând, că e casa mea, vreau să trăiesc în ea, vreau să fie a mea la bătrânețe. Prin urmare, prețul ăsta de piață este foarte discutabil", a spus Bențea.

Consultantul fiscal a conchis că reforma va fi foarte greu de pus în practică. "Din punctul de vedere al practicii reale, nu cred că valoarea de piață poate fi stabilită. Mai ales din punct de vedere tehnic, este foarte greu de implementat pentru cele aproximativ cinci-șase milioane de gospodării din România", a declarat acesta.

La rândul său, Laurențiu Leoreanu, primarul municipiului Roman, a spus că o astfel de schimbare ar provoca nemulțumiri majore în județul Neamț.

"În Neamț ar fi o problemă foarte mare. Abia acum ar fi o creștere care ar nemulțumi major lumea, pentru că creșterile ar fi mult, mult mai mari decât ceea ce s-a întâmplat la începutul anului 2026", a spus edilul.

"Un exemplu simplu. Să vorbim de un apartament cu două camere, la care se plătea în 2025, să zicem, un impozit de circa 250 de lei. În prezent se plătește un impozit de circa 430 de lei. În momentul în care s-ar ajunge la impozitarea pe valoarea de piață, se poate ajunge la un impozit și de 2.000 de lei, adică creșterea ar fi zdrobitor de mare", a explicat Leoreanu.

El a adăugat că salariul mediu din județul Neamț este de aproximativ 4.000 de lei, județul situându-se cam la mijlocul clasamentului național.

Impozitul pentru o casă de 150 de metri pătrați din centrul Bucureștiului ar putea crește de la aproximativ 200 de euro la 12.000 de euro pe an, dacă statul trece la impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață, a avertizat miercuri la Antena 3 CNN consultantul fiscal Gabriel Biriș, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor.

La rândul său, rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a considerat că este "inadmisibil" ca persoanele în vârstă care locuiesc de o viață în aceeași casă să ajungă în situația de a nu-și mai putea plăti taxele.

Avertismentele vin în contextul în care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni că noul sistem de impozitare nu va fi aplicat de la 1 ianuarie 2027, așa cum era prevăzut inițial.