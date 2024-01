Metoda care te ajută să economiseşti chiar dacă ai bani puţini. Specialist: "Funcţionează îndiferent ce venit ai"

Adrian Asoltanie, trainer și antreprenor de peste 20 de ani, a oferit o metodă de economisire a banilor care funcționează indiferent ce venit ai.

Ne dorim să economisim, însă majoritatea dintre noi nu au nicio idee de unde să înceapă, mai ales când veniturile sunt mici, iar traiul zilnic ne golește la fiecare pas portofelul.

Potrivit specialiștilor, primul pas este pregătirea.Stabilește o perioadă de economisire, fă-ți un plan de acțiune unde cheia să fie diferența clară dintre nevoi urgente şi dorințe și propune-ți un obiectiv de economisire în care în fiecare lună să pui deoparte din salariu măcar câţiva lei.

Al doilea pas este acțiunea. Aici, potrivit lui Adrian Asoltanie, trainer și antreprenor de peste 20 de ani, avem la îndemână o metodă de economisire a banilor care funcționează indiferent ce venit ai.

"În ziua de salariu pune un pic deoparte. Şi cel mai simplu la venituri mici este să schimbi o mică sumă în valută. De exemplu dacă ai un salariu de 2.000 de lei pui deoparte 10%. Mergi la o casă de schimb valutar şi cumpără 20 de euro şi pune-i deoparte. Poate vi se pare puţin, dar 20 euro luna asta, 25 euro luna viitoare, cu 30 de euro luna cealaltă sau când mai poţi o să vezi că se adună într-un an 200-300 de euro pe care nu i-ai fi avut niciodată.

Psihologic românilor le vine foarte greu să umble la economiile în valută pentru chestii de impuls. Şi atunci asta este una din cele mai eficiente metode de a începe să pui un ban deoparte.

Când începi să faci asta şi ai o mică rezervă eşti un pic mai liniștit, mai protejat. Ai răgaz mai mare să te gândești să-ţi cauți un job mai bun că nu mai eşti sub presiunea că vine rata, vin facturile. Începi să te liniștești şi atunci poţi să-ţi faci nişte planuri mai bune şi mai clare", a spus Adrian Asoltanie într-un podcast pentru Radio România Actualități.

Reacția românilor

Şi chiar dacă pentru majoritatea românilor ideea nu pare aplicabilă, unii din ei au dat o șansă metodei şi au confirmat că funcționează.

"Eu am făcut asta la banca..se reține din salariu 100 lei în fiecare lună", spune cineva

"Adevărat! Eu fac economii şi am venitul de 1.125 lei", mai spune cineva.

"Asta am făcut-o în urmă cu câțiva ani și chiar a funcționat,am reușit să strâng o sumă frumoasă de bani iar când am avut nevoie mai mult că oricând am avut pe ce pune mâna și n-am avut nici un stres în plus(am avut o operație în urma unui accident)", mai spune cineva.

"Așa am făcut și eu de ceva timp și am strâns o sumă frumușică", mai confirmă cineva.

"Pentru cei care au capacitate de a munci, important este să caute soluții pentru a obține cu priceperea şi eforturile lor venituri de unde se poate. Economisirea este parte a unei strategii elementare de a supraviețui în bune condiții, dar aceasta lipsește din preocupările celor mai mulți, care după ce ajung la o vârstă mai înaintată, încep chinul vieții zilnice cu suma modica primita de la stat drept pensie!

În cuvinte puține, daca ești sărăcuț, cat ești tânăr şi poți, muncește la maxim, strânge ceva pentru mai târziu...altfel ești în bătaia vântului, iar orice problema serioasa te poate arunca în șanț", mai spune cineva.