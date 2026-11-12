„Mica Recalculare e gata”, anunță șefa Casei de Pensii. Valentina Robu spune că nu au existat 2,2 milioane de pensii calculate greșit

<1 minut de citit Publicat la 15:25 12 Noi 2026 Modificat la 15:25 12 Noi 2026

Interviu exclusiv cu preşedinta Casei Naţionale de Pensii, Valentina Robu. Sursa foto: Antena 3 CNN

Interviu exclusiv cu preşedinta Casei Naţionale de Pensii. Valentina Robu a vorbit în premieră cu reporterii Antena 3 CNN despre pensiile calculate greşit, dar şi despre recalcularea acestora.

„Cifra vehiculată de 2,2 milioane nu reflectă faptul că 2,2 milioane de pensii au fost calculate greșit. Nu. Este un raport al Curții de Conturi care reflectă anumite discordanțe. Nu vorbim de o recalculare de drepturi calculate greșit.

Da, într-adevăr, au fost situații identificate, au făcut obiectul revizuirii care este prevăzută în legislație. Revizuirea a fost prevăzută și în legea 263, și în legea 19. Nu e o chestie care s-a inventat acum, de când a apărut această discuție legată de raportul Curții de Conturi.

Mica Recalculare e gata. De ce pot să spun că e gata? Mica Recalculare a vizat toate documentele, adeverințele, care reflectau sporurile nepermanente prezente în dosar până la 31 august.”, a precizat Valentina Robu, la Antena 3 CNN.

Între timp, și Ministrul Muncii, Florin Manole, a oferit detalii, miercuri, la Antena 3 CNN, despre scandalul recalculării greșite a pensiilor, după ce un raport al Curții de Conturi a semnalat un număr mare de nereguli. El spune că a fost vorba de „20 sau 30 de dosare, nu 2 milioane”.