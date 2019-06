Ministrul Finanțelor: „Fiecare ministru are obligaţia să se încadreze în bugetele alocate. Dacă nu o face, primeşte amendă de până la 100.000 de lei”

Foto: captură Antena 3

Fiecare ministru are obligaţia să se încadreze în bugetele alocate şi să se asigure de creşterea veniturilor şi scăderea cheltuielilor, iar dacă nu o face, poate să primească o amendă de până la 100.000 de lei, a declarat marţi seara, la Antena 3, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.



„Ca ministru de Finanţe cred că este de bun simţ să ai grijă de banul public. Dacă eşti o persoană responsabilă, te asiguri, cum spune şi legea de fapt, ca lunar fiecare instituţie publică în parte să trimită o informare cu modul în care banul public în acel sector este gestionat. Cu alte cuvinte, fiecare ministru în parte sau şef de agenţie trebuie să fie în primul rând ministru de Finanţe, ca să fie bun manager a acelui ban public în acea zonă, că e ministru la Cultură, la Cercetare, la Educaţie, şi după aceea să fie ministru pe acea zonă, pentru că fiecare ministru are obligaţia, nu că o impune ministrul de Finanţe neapărat, e obligaţia ta ca demnitar să te asiguri că în acea zonă creşti veniturile şi scazi cheltuielile cu o activitate cât mai eficientă.(..) De asta noi am pus în Ordonanţa 114 de anul trecut o obligaţie pentru fiecare ministru în parte să se încadreze în bugetele alocate şi în cazul în care nu o face chiar să aibă şi o amendă până la 100.000 de lei. Este pusă acolo tocmai ca să responsabilizăm fiecare ministru în parte. Este o grijă a banului public mult mai accentuata decât în anii trecuţi”, a explicat Eugen Teodorovici.