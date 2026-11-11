Orașele din România cu cea mai scumpă apă potabilă, în noiembrie 2026: Tarifele pe mc: Unde se plătește cu 40% peste media națională

3 minute de citit Publicat la 13:38 11 Noi 2026 Modificat la 13:38 11 Noi 2026

Prețul la apă potabilă și canalizare diferă semnificativ de la un oraș la altul în România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Prețurile serviciilor de alimentare cu apă potabilă și canalizare diferă semnificativ de la o localitate la alta în România. În noiembrie 2026, tariful mediu la nivel național a ajuns la 16,55 lei pentru un metru cub, fără TVA, însă există orașe în care costul depășește 23 de lei. La polul opus, locuitorii unor localități plătesc cu aproape 40% mai puțin decât media națională.

Potrivit datelor centralizate de News.ro, pe baza informațiilor ANRSC și ale operatorilor, diferențele dintre tarifele practicate în România sunt considerabile. Din cele 53 de poziții tarifare analizate, 25 se situează sub media națională, în timp ce 28 sunt peste acest nivel.

Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare tarif ajunge la 13,21 lei pentru fiecare metru cub de apă și canalizare. Astfel, în localitatea cu cele mai mari costuri, consumatorii plătesc de peste două ori mai mult decât cei din localitatea cu tariful minim.

Unde se plătește cel mai scump apa și canalizarea în România

Călărașiul ocupă primul loc în clasamentul localităților cu cele mai mari tarife cumulate pentru apă potabilă și canalizare. Operatorul ECOAQUA practică un tarif de 23,23 lei pentru un metru cub, fără TVA. Prețul este cu 6,68 lei peste media națională de 16,55 lei/mc, ceea ce înseamnă o diferență de 40,3%.

Pe următoarea poziție se află Vasluiul, unde tariful practicat de AQUAVAS ajunge la 21,49 lei/mc, cu 29,8% peste media națională.

Iașiul completează primele trei poziții, cu un tarif de 21,17 lei/mc, practicat de operatorul APAVITAL. Costul este cu 27,9% mai mare decât media din România.

Alte localități și zone în care tarifele cumulate pentru apă și canalizare depășesc semnificativ media națională sunt:

Județul Neamț: 20,72 lei/mc, cu 25,2% peste medie;

Galați: 20,46 lei/mc, cu 23,6% peste medie;

Mediaș: 20,31 lei/mc, cu 22,7% peste medie;

Zona deservită de Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița: 20,24 lei/mc, cu 22,3% peste medie.

Ploieștiul are cel mai mic tarif la apă și canalizare

La polul opus se află Ploieștiul, care păstrează poziția de localitate cu cel mai mic tarif cumulat pentru apă potabilă și canalizare din România.

Locuitorii deserviți de Apa Nova Ploiești plătesc 10,02 lei pentru un metru cub, fără TVA. Tariful este cu 6,53 lei mai mic decât media națională, respectiv cu 39,5% sub aceasta.

Chiajna, din județul Ilfov, ocupă următoarea poziție în clasamentul localităților cu cele mai mici tarife. Aici, Veolia România practică un preț cumulat de 11,05 lei/mc, cu 33,2% sub media națională.

Pe locul al treilea se află operatorul Aquatorontal din județul Timiș, cu un tarif de 11,36 lei/mc, cu 31,4% sub media națională.

Tarife mai reduse sunt înregistrate și în alte localități:

Borș, județul Bihor: 12,21 lei/mc;

Chitila: 12,65 lei/mc;

Popești-Leordeni: 12,66 lei/mc.

În toate aceste localități, tarifele sunt cu peste 23% mai mici decât media națională.

Cât costă apa în București, Constanța, Brașov și Cluj

Bucureștiul se află sub media națională în ceea ce privește costul cumulat al serviciilor de apă și canalizare. Tariful este cu 18,7% mai mic decât media de 16,55 lei/mc.

În alte mari orașe, diferențele sunt mai mici. În Constanța, operatorul RAJA practică un tarif de 17,08 lei/mc, cu 3,2% peste media națională. La Arad, prețul ajunge la 17,19 lei/mc, cu 3,9% peste medie.

În zona deservită de Apă-Canal Ilfov, tariful cumulat este de 17,10 lei/mc, cu 3,3% peste media națională.

Există însă și mari centre urbane în care costurile sunt sub media din România.

În Brașov, tariful este de 15,34 lei/mc, cu 7,3% mai mic decât media națională.

În zona deservită de Compania de Apă Someș, care include Cluj-Napoca, consumatorii plătesc 14,59 lei/mc, cu 11,9% sub media națională.

La Sibiu, tariful cumulat ajunge la 13,70 lei/mc, cu 17,2% mai puțin decât media, iar în Oradea acesta este de 13,56 lei/mc, cu 18,1% sub media națională.

Care este prețul mediu al apei în România

În noiembrie 2026, tariful mediu național pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare este de 16,55 lei/mc, fără TVA.

Datele arată diferențe importante între localitățile din țară. Dacă în Ploiești tariful cumulat este de 10,02 lei/mc, în Călărași ajunge la 23,23 lei/mc.

Situația tarifelor pentru apă și canalizare este actualizată lunar pe platforma News.ro – Tarife Apă, unde pot fi consultate prețurile practicate de operatori și comparate cu media națională.