(P) Totul despre simeringurile moderne

Simeringul (sau semeringul) reprezinta o garnitura de etansare, care se monteaza cu ajutorul unui inel, numit resort. Cuvantul provine de la numele inginerului care l-a inventat, si anume Walther Simmer, numele de Simmerring® fiind marca inregistrata a companiei nemtesti Freudenberg & Co. KG.

Primul simering a aparut in anul 1932. Constand intr-un manson de piele construit intr-o carcasa din tabla, acesta a depasit imediat tehnologia existenta pana atunci. Pasii suplimentari in dezvoltarea simeringului, cum ar fi incorporarea unui arc si impregnarea pieii cu Acronal, au adus imbunatatiri valoroase in functionalitatea acestei piese.

Cele mai comune tipuri de simeringuri sunt cele cu sens de rotatie, fara sens de rotatie si cu buza suplimentara. Un simering este adesea folosit in domeniul auto, la majoritatea componentelor rotative ale motorului si ale trenului de rulare, precum: arbore cotit, arbore cu came, fulie, pompa de ulei, diferential, injector etc.

In functie de locul unde urmeaza a fi dispus, alegerea simeringului trebuie sa se faca in functie de urmatorii parametrii:

mediul de etansare

temperatura

presiunea

viteza de rotatie a arborelui

expunerea la agenti externi (praf, apa, etc)

dimensiuni (diametru interior, diametru exterior, latime)

materialul din care este construit (in general: cauciuc nitrilic – nbr, silicon, viton).

La motorul masinii, cele mai comune simeringuri sunt cele pentru supapa, simering distributie, simering planetara si simering pompa servodirectie.

In prezent cele mai intalnite sunt simeringurile din silicon deoarece acest material tot mai folosit la fabricarea de produse tot mai variate, in afara ca este extrem de flexibil, dar ii confera si o rezistenta foarte buna.

De cele mai multe ori, defectarea unui simering conduce la pierderea de lichid (sau ulei) din componenta respectiva, si necesita schimbarea lui pentru a preveni pierderea completa a fluidului si distrugerea piesei. In acest sens, este bine ca acest tip de piesa sa fie schimbata asa incat sa se preintampine pierderea completa a fluidului si distrugerea piesei, odata cu trecerea timpului.

Daca se constata pierderea de ulei din componenta respectiva, este indicat sa mergi cat mai repede la un service auto autorizat, deoarece in caz contrar poti inregistra probleme serioase la automobilul tau, iar banii pe care ii vei cheltui ulterior vor fi mai multi.