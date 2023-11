Pensionarii care vor primi bonus, după anii de muncă. Ministrul Muncii a spus ce punctaj vor avea românii

Pensionarii vor primi puncte-bonus în funcţie de anii de muncă, potrivit noii legi a pensiilor, a explicat ministrul Muncii, Sorina Bucura Oprescu, sâmbătă, la Antena 3 CNN.

Sursa foto: Antena 3 CNN

În funcţie de aceste punctaje-bonus, românii vor primi pensii mai mari începând de anul viitor.

"Totul se întâmplă datorită punctelor de stabilitate, fiindcă pentru un român care a muncit peste 25 de ani se va obține un punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă.

Astfel, între 25 și 30 de ani: 0,5 puncte pe an, între 30 și 35 de ani: 0,75 de puncte pe an și după 35 de ani, un punct pe an.

Cu alte cuvinte, dacă muncești, primești.

Citeşte şi: Cresc pensiile: Câţi bani primesc în plus românii în funcţie de anul naşterii. Tabelul după vârstă, anul pensionării şi stagiul de cotizare

Rămânerea sau nu în muncă este opțiunea celui care muncește. Noi vrem doar să facem o diferență în sens pozitiv între cel care muncește mai mult față de cel care a muncit mai puțin", a explicat ministrul Muncii, Sorina Bucura Oprescu, sâmbătă, la Antena 3 CNN.

Calendarul creşterii pensiilor din 2024

Vezi şi: Pensionarii români care vor primi peste 3.000 de lei în plus la pensie, din 2024. Tabelul care arată cine sunt beneficiarii

"Calendarul legii pensiilor are două etape. Prima etapă este 1 ianuarie 2024. Începând cu 1 ianuarie 2024, pensiile românilor vor fi majorate cu 13,8%.

Iar începând cu 1 septembrie 2024, în urma recalculării, toți românii vor avea pensii care să-i ducă într-o zonă de echitate.

Vor fi români care vor avea poate o creștere de 1%, vor fi români care vor avea poate o creștere de 80%, depinde de cele trei elemente esențiale pe baza cărora se calculează numărul de puncte: punctele contributive, punctele necontributive și punctele de stabilitate.

Fiecare român va avea un punctaj care se va înmulți cu valoarea punctului de referință, care anul viitor va fi 81 de lei și datorită acestui punctaj va avea pensia recalculată.

Este foarte important ca toți românii să știe că nici o pensie nu va scădea.

Eu pot să vă spun că peste 3 milioane de români, pe simulările noastre, vor avea pensii mai mari.

Fiecare român, datorită faptului că valoarea punctului de pensie crește, va avea o pensie mai bună în 2024, pe noua formulă", a continuat Simona Bucura.

Pensionarii români îşi pot calcula singuri, acasă, câţi bani în plus vor primi la pensie din 2024, atunci când intră în vigoare noua lege.

Iată cum se vor calcula noile pensii ale românilor în funcție de formula din noua lege a pensiilor.

Vezi şi: Marea recalculare a pensiilor. Tabelul care arată cine sunt românii cei mai defavorizaţi după majoarea din 2024

Noua formulă din legea pensiilor: valoarea punctului de referință (VPR) înmulţit cu numărul de puncte de pensie pe care le aveți în decizia de pensionare.

Astfel, fiecare pensionar român îşi poate calcula singur, acasă, noua pensie pe care o va primi din 2024.

Pentru românii care nu ştiu valoarea punctului de referință (VPR), acesta este egal cu punctul de pensie (care în 2024 va fi acesta 2.031 lei, dacă Guvernul va majora punctul de pensie cu 13,8% așa cum spune premierul Marcel Ciolacu) împărțit la 25 de ani de cotizare, pentru că acesta este numărul de ani mediu de cotizare, şi este egal cu 81 de lei.

Formula de calcul pentru pensie

VPR x numărul total de puncte

VPR (valoarea punctului de referință) = 2031 : 25 = 81.

După ce aţi aflat care este VPR, vă uitați în decizia de pensionare și pur și simplu înmulțiți 81 de lei cu numărul total de puncte din decizia de pensionare și o să obţineţi pensia pe care o veți avea după această nouă formulă.