Benzina și motorina s-au scumpit de cinci ori, în ultimele zece zile. Prețul pentru un plin de combustibil

Scumpirea carburanților îi aduce la exasperare pe șoferi. Prețurile la benzină și motorină au crescut pentru a cincea oară în decurs de 10 zile.

Nu este pentru prima oară când asistăm la o astfel de scumpire. Vineri a fost o majorare, după ce miercuri, fusese majorat prețul la benzină cu 4 bani per litru, după ce luni fusese majorat prețul la motorină tot cu patru bani per litru.

În aceste condiții, benzina standard costă astăzi între 6,74 și 6,90 de lei per litru, iar motorina între 7,24 și 7,35 de lei per litru. Practic prețurile au depășit astăzi cu doi bani per litru la benzină și trei bani per litru la motorină.

De exemplu, pentru un plin la o mașină care are capacitatea rezervorului de benzină de 70 de litri, șoferii trebuie să plătească nu mai puțin de 471,8 de lei.

Dacă pe 31 decembrie prețul unui litru de benzină costa între 6,43 și 6,59 de lei, în urma majorării accizelor cu peste 13% efectuate de guvern, ajungem să plătim prețul care se află astăzi la pompă.

O altă majorare importantă a carburanților va fi pe data de 1 iulie când prețurile vor crește cu 43 de bani per litru la benzină, și 43 de bani per litru la motorină.