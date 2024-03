Prețurile chiriilor în România au scăzut în medie cu 3%. Evoluția prețurilor în marile orașe din țară

Chiriile au scăzut în medie cu 3% în luna februarie, comparativ cu luna ianuarie, însă au crescut cu 15% comparativ cu anul 2023.

Sursa foto: Getty Images I alfexe

În luna februarie a acestui an s-au înregistrat cu 2% mai puține interacțiuni între chiriași și cei care publică anunțuri de închiriere pe Storia - platforma de imobiliare lansată de OLX, comparativ cu luna februarie a anului trecut.

Totodată, comparând luna februarie a.c. cu luna ianuarie a acestui an, s-a observat o scădere de 3% a interacțiunilor dintre chiriași și cei care oferă spre închiriere imobile.

Prețurile solicitate pe Storia pentru chiriile din cele 10 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platformă, au înregistrat o creștere de 15% de la un an la altul (februarie 2024 vs. februarie 2023), în timp ce prețurile solicitate de la o lună la alta (februarie 2024 vs. ianuarie 2024) au scăzut cu 3%.

● Cea mai mare creștere de preț pentru închiriere a fost în Oradea, la apartamentele cu trei camere (+29%)

● Cea mai mare scădere de prețuri pentru închirieri s-a înregistrat în Iași, la garsoniere (-6%)

● Orașele în care prețurile chiriilor au stagnat în februarie sunt: Cluj-Napoca și Sibiu

Cum au evoluat prețurile chiriilor în București

Comparativ cu luna februarie 2023, în februarie 2024 prețurile medii pentru chirii au crescut cel mai mult (+15%) la categoria apartamentelor cu trei camere, unde prețul mediu a fost de 759 de euro.

De asemenea, prețul mediu pentru închirierea apartamentelor cu două camere a fost de 550 de euro în luna februarie 2024, cu 14% mai mare față de cel din februarie 2023.

Totodată, prețul mediu pentru închirierea garsonierelor din Capitală a crescut tot cu 14% de la un an la altul, având o valoare medie de 345 euro.

La fel ca în ultimele luni, sectorul 1 din Capitală este în continuare cel mai scump sector din București, cu apartamente care se închiriază la un preț mediu de 773 euro, în timp ce sectorul 4 rămâne cel mai ieftin sector și în luna februarie 2024,cu prețuri medii de 448 euro.

Astfel, cei care își doresc să locuiască cu chirie în sectorul 1 al Capitalei plătesc cu 73% mai mult decât cei din sectorul 4 al Bucureștiului.

Conform datelor Storia, în luna februarie apartamentele de închiriat din sectorul 5 au înregistrat cea mai mare creștere de preț comparativ cu anul trecut (+22%), urmate de apartamentele din sectorul 6 (+20%) și de cele din sectorul 2 (+19%).

Cele mai mici creșteri de preț per sectoare s-au înregistrat în sectorul 4 (+10%), în sectorul 3 (+13%) și în sectorul 1 (+16%).

În februarie 2024, chiriile medii pentru o garsonieră s-au încadrat între 300 de euro (în sectorul 5) și 402 euro (sectorul 1).

Prețurile medii de închiriere pentru apartamentele cu două camere s-au aflat între 450 de euro (sectorul 4) și 670 de euro (sectorul 1). Apartamentele cu trei camere au avut prețuri medii de închiriere cuprinse între 520 de euro (sectorul 6) și 1050 de euro (sectorul 1).

Cum au evoluat chiriile în alte orașe mari din țară

Cluj-Napoca - În luna februarie 2024 prețurile medii solicitate pentru închirierea garsonierelor și apartamentelor cu două sau trei camere au rămas constante comparativ cu cele din luna anterioară.

Comparativ cu luna februarie 2023, prețurile medii ale chiriilor au crescut cu 9% în cazul garsonierelor, cu 10% în cazul apartamentelor cu două camere și cu 8% la apartamentele cu trei camere.

Iași - Față de luna ianuarie 2024, prețurile medii solicitate în februarie 2024 au scăzut cu 6% în cazul garsonierelor, în timp ce prețul apartamentelor cu două camere a rămas constant, iar prețul pentru închirierea apartamentelor cu trei camere a scăzut cu 2%.

Comparativ cu luna februarie 2023, prețurile medii solicitate în februarie 2024 au crescut atât în cazul garsonierelor (+7%), cât și în cazul apartamentelor cu două camere (+13%), în timp ce prețul pentru închirierea apartamentelor cu trei camere a rămas constant.

Brașov - În luna februarie 2024, comparativ cu luna ianuarie 2024, prețurile medii solicitate pentru închiriere au rămas constante în cazul apartamentelor cu două și trei camere, dar au crescut în cazul garsonierelor (+10%).

Comparativ cu luna februarie 2023, prețurile de închiriere au crescut, în medie, cu 17% pentru garsoniere și cu 11% în cazul apartamentelor cu două camere, în timp ce în cazul apartamentelor cu trei camere prețurile au stagnat.

Astfel, în luna februarie 2024 prețul mediu pentru închirierea garsonierelor a crescut la 330 euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 500 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 600 de euro.

Constanța - În luna februarie 2024, prețurile garsonierelor au scăzut cu 3%, iar prețul apartamentelor cu două camere a crescut cu 7%, în timp ce prețurile pentru închirierea apartamentelor cu trei camere a stagnat.

Comparativ cu luna februarie 2023, prețul mediu al chiriilor a crescut cu 18% la categoria garsonierelor, cu 7% la apartamentele cu două camere și cu 17% în cazul apartamentelor cu trei camere.

Timișoara- În luna februarie 2024, prețurile garsonierelor și apartamentelor cu două camere au stagnat față de luna anterioară, în timp ce prețurile apartamentelor cu trei camere au crescut cu 4%.

Comparativ cu februarie 2023, chiriile medii au fost mai ridicate în februarie 2024 atât în cazul garsonierelor (+14%), dar și al apartamentelor cu două camere (+11%) și al celor cu trei camere (+15%).