Probleme pentru clienții ING! Mulți români acuză că nu pot folosi banii din conturi!

Pe site-ul ING, la starea serviciilor, există următoarea precizare a reprezentanților băncii: "În urma release-ului noii versiuni a Home’Bank din acest weekend, am întâmpinat unele buguri pe care le-am corectat în cea mai mare măsură.

Este posibil însă ca utilizatorii de Ios să mai întâmpine o problemă legată de activarea vibrației atunci când folosesc aplicația – aici am facut corecția și urmează să fie implementată în noua versiune a aplicației în AppStore. Totodată, unii utilizatori nu își pot vizualiza conturile din portofoliu, accesând aplicația de pe mobil. Până rezolvăm situația, puteți utiliza Home'Bank în varianta desktop sau puteți încerca reinstalarea aplicației sau ștergerea cache".

Clienții ING au postat multe mesaje pe pagina Facebook a băncii, în care este reclamată problema pe care o are aplicația Home Bank: - "#INGRomania facem si noi aplicatia aia sa mearga? Nu de alta dar chiar as vrea sa pot folosi banii pe care ii tin in conturi...";

- #INGRomania, ar fi o idee să reveniți măcar la aplicația veche, este deja indecent să nu avem acces la conturi de atâtea zile. Vă rog definiți mai clar ”remediere în cel mai scurt timp”.

- "Aplicatia functioneaza ffff prost!!! Cand functioneaza ,meniul este stufos, gasesti greu ce ai nevoie, varianta veche era cea mai buna!!! Ma gandesc sa plec de la Ing"

- " Foarte buna aplicatia home bank, daca ar si functiona...", sunt câteva dintre mesajele postate de internauți.

Probleme Home Bank ING. Ce transmit reprezentanții băncii

"Daca utilizezi aplicatia pe un dispozitiv cu Android, avem rugamintea sa o reinstalezi inainte de a incerca sa te loghezi.

Daca dispozitiviul pe care il utilizezi ruleaza pe iOS, avem incarcat spre aprobare in App Store deja un nou update care va remedia aceste probleme, recomandare fiind sa utilizezi Home'Bank din browser pana cand se va finaliza update-ul", e unul dintre mesajele transmise de ING clienților săi.