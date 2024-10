Israelul a bombardat în capitala Siriei. Ce spun documentele secrete din surse SUA despre atacul pregătit în Iran

Ministerul sirian al Apărării a acuzat Israelul că a bombardat, luni, la Damasc, lovind un vehicul și ucigând doi civili, transmite CNN.

Potrivit ministerului sirian, atacul israelian atacul a vizat o mașină civilă în cartierul rezidențial Mazzeh din Damasc și s-a soldat cu moartea a două persoane și rănirea altor trei.

Atacul a provocat, de asemenea, pagube materiale proprietății private din zona învecinată, a adăugat instituția citată.

Postul proguvernamental Sham, cu sediul la Damasc, a publicat o înregistrare video, verificată de CNN, cu urmările loviturii aeriene.

Înregistrarea arată mai mulți ofițeri militari sirieni lângă un vehicul complet carbonizat. De asemenea, se văd daune la clădirea hotelului Golden Mazzeh, aflată în apropiere.

??⚡?? Damascus, Syria An Israeli airstrike hit a vehicle in the city. There are reports of a large number of injuries. It is likely that a high-ranking figure was targeted. pic.twitter.com/tPrgitsy6k

In an Unusual Admittance, the Israel Defense Force has claimed Responsibility for today’s Strike on the Al-Mezzah Neighborhood in the Syrian Capital of Damascus, which Eliminated the Newly-Appointed Head of Hezbollah’s Unit 4400; this Unit oversees the transfer of Weapons from… pic.twitter.com/2Y0zAnVZZK