Radu Opaina, fost director RADET: "În București va fi mai rău ca acum 30 de ani. Vom trece la metoda de încălzire cu lemne în apartamente"

Directorul Federației Asociațiilor de Proprietari din România și fost director al RADET, Radu Opaina, spune că în Bucureşti situația este mai gravă ca în urmă cu 30 de ani, adică pe vremea lui Ceauşescu.

Sursa foto: Agerpres|MIHAI POZIUMSCHI

"Este mai rău ca acum 30 de ani. E mult mai rău ca acum 30 de ani. Acum, și fără căldură, și fără apă caldă, și cu banii luați.

Vom trece la metoda lemne. Sunt localități în România, acolo unde dacă mergem să vizităm la parterul blocurilor, vedem numai magazine pentru lemne și pentru cărbuni. I-am întrebat, se încălzesc cu lemne și cărbuni în apartamente. Își fac sobe improvizate, pentru că blocurile nu au aerisiri", a spus Radu Opaina, potrivit gandul.ro.

"Improviziația înseamnă să te uiți non-stop la ea, pentru că altfel iei foc. Românul este atent non-stop la viața cu toate cele, nu doar la asta, și uită.

Adoarme cu aragazul deschis, uită să deschisă ușița la sobă... Doamne ferește!", a continuat Radu Opaina.

"Am fost director RADET trei luni de zile și m-am lămurit cu ce se întâmplă în sistem, și dovada este că am ajuns aici unde am ajuns, într-o situație foarte critică și foarte grea, foarte gravă, iar cine este expus acestor situații va îngheța de frig, iar dacă nu va îngheța de frig, ori va lua foc blocul, ori va bubui apartamentul", a adăugat fostul director RADET.