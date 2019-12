Reacția BNR la cursul euro/leu. Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale: „Îmi pare rău că funcția BNR este politizată”

Foto: pixabay.com

Dan Suciu, purtător de cuvânt BNR, a vorbit despre cursul valutar, luni seară, la Antena 3.

„Mie îmi pare rău că funcția Băncii Naționale este politizată în diferite etape. Aș vrea să ne uităm puțin la cifre, fără a putea să comentez pentru că nu comentam eventuale intervenții nici dacă sunt, nici dacă nu sunt, nici sume adiacente unei eventuale participări pe piața valutară a BNR. Acesta este regimul valutar pe care îl are banca și orice discuție pe această temă din partea băncii ar vulnerabiliza rezervele valutare ale țării. Am văzut o cifră invocată (un miliard). Vreau să vă spun că rezerva a mai variat cu un miliard sau chiar mai mult, în cursul acestui an. Suma în sine nu reprezintă un capăt de țară. Este o sumă mare, sunt de acord că ea trebuie scoasa în evidență în comunicate, dar în ianuarie anul trecut rezerva valutară a țării ajunsese la 31,9 miliarde. Acum este la 33,8. Ajunsese la 31,9 miliarde, anul trecut, de la 33 de miliarde, în decembrie. A fost mai mult de un miliard și acolo, care s-a disputat”, a declarat Dan Suciu, la Antena 3.

Dan Suciu respinge acuzațiile că BNR ar face aranjamente cu Guvernul PNL ca EURO să ajungă la cinci lei.

„Trebuie să resping această afirmație, așa cum sună ea, cu toată vehemența posibilă. Dar dacă ne uităm la evoluția cursului, vedem lucruri și mai interesante. Eu recunosc, e o anumită sensibilitate pe curs, în Romania, poate exagerată, dar pot înțelege acest lucru.

Nimeni nu spune că dacă consemnăm un curs ridicat relativ față de alte niveluri nu e o știre. Evident că e o știre, dar dacă ne uităm în termeni relativi, vedem că într-o lună leul a pierdut 0,5%, de la 4,76, la 4,77. Dacă ne uitam, într-un an, deprecierea este sub 3 procente depreciere”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al BNR.