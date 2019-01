Reduceri eMAG. Cele mai bune prețuri la mașini de spălat și frigidere

Magazinul eMAG continuă campania de reduceri eMAGIA Crazy Days, cu oferte la mai multe categorii de produse. Iată câteva modele de mașini de spălat și frigidere pe care să le căutați în lista de reduceri eMAG.

Masina de spalat rufe Samsung WF8EF5E0W4W/LE, Eco Bubble, 1400 RPM, 8 kg, Clasa A+++, 60 cm, Alb. Va prezentam o masina de spalat care obtine mai mult de la detergentul dvs. de rufe: noua masina de spalat Samsung cu tehnologia Eco Bubble. in interior se afla un generator unic de bule care dizolva detergentul complet si apoi injecteaza aer, producand un strat de spuma bogata. Chiar si la temperaturi mai scazute, aceasta spuma penetreaza mai rapid in tesaturi, curatand la fel de eficient ca si un ciclu de spalare cu apa calda. Rezultatul? O curatare delicata care economiseste pana la 70% energie. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsițiAICI.

Masina de spalat rufe Samsung Eco Bubble AddWash WW12K8412OW/LE AddWash, 1400 RPM, 12 kg, Inverter, Clasa A+++, Alb. Add Wash va permite sa adaugati simplu si rapid articolele uitate, dupa ce ciclul de spalare a inceput deja. De asemenea, puteti adauga cu usurinta rufe spalate de mana, pe care doriti doar sa le clatiti sau sa le uscati prin stoarcere. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsițiAICI.

Reduceri eMAG mașini de spălat. Oferte Whirlpool

Masina de spalat rufe 6th Sence Whirlpool AWOC 70100, 1000 RPM, 7 kg, A++, Alb. Indepartarea superioara chiar si a celor mai dificile pete. Economii de pana la 40% din energie (diferenta de consum de energie intre Ciclul de bumbac la 60°C si 40°C). Cea mai buna clasa de eficienta a energiei in comparatie cu ciclul conventional. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsiți AICI.

Masina de spalat rufe Samsung Eco Bubble AddWash WW70K5210WW/LE, 1200 RPM, 7 kg, Clasa A+++, Alb. Cu o singura atingere de buton, tehnologia Bubble Soak inlatura o varietate de pete dificile. Hainele sunt inmuiate bine in bule, astfel ca petele sunt inlaturate in mod eficient. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsiți AICI.

Masina de spalat rufe Arctic EF7100A+, 7 kg, 1000 rpm, Clasa A+, Alb. Sistemul distribuie uniform rufele in interiorul tamburului (recipientul in care sunt spalate rufele), diminuand vibratiile si zgomotul produs in timpul stoarcerii, pentru o functionare mai silentioasa. Poti folosi masina de spalat Arctic in orice moment al zilei. Speli eficient si cu minim de zgomot. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsițiAICI.

Reduceri eMAG combine frigorifice. Oferte și la Arctic

Combina frigorifica Arctic AK60365NFMT+, 316 l, Clasa A+, H 185.3, No Frost, Argintiu. Ofera un consum optim de energie electrica si o economie de 24% comparativ cu produsele similare din clasa A. Te bucuri de functiile combinei tale frigorifice cu un consum redus de energie. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.

Combina frigorifica Beko RCNE520E20DZM, 450 l, Clasa A+, NeoFrost, H 192, Marble. Compartimentul special EverFresh+ a fost proiectat pentru pastrarea prospetimii legumelor si verdeturilor pana la 30 de zile. Acesta regleaza nivelul umiditatii la interior, prin designul constructiv al sertarului si prin intermediul curentilor de aer, fapt ce reduce considerabil efectul de ofilire a verdeturilor si legumelor si prelungeste durata de conservare, de pana la 3 ori mai mult fata de frigiderele obisnuite. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.

Combina frigorifica Hotpoint XH8 T2I W, Full No Frost, 340 l, Clasa A++, H 189 cm, Alb. Hotpoint introduce noua gama de combine frigorifice pentru a prelungi calitatea alimentelor ca in prima zi. O serie de tehnologii sofisticate ce permit personalizarea spatiului intern în functie de utilizarea specifica si modul de pastrare al alimentelor. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.

Reduceri eMAG combine frigorifice. Oferte și la Samsung

Combina frigorifica Gorenje NRK6191GHX, 325 l, 185 cm, Argintiu. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.

Combina frigorifica Zanussi ZRB36101XA, 337 l, Clasa A+, H 185 cm, Inox antiamprenta. Faceti o alegere inteligenta cu aceasta combina frigorifica din clasa A+. Acesta respecta in totalitate legislatia UE referitoare la etichetele pentru consumul de energie si reduce facturile la energie in comparatie cu aparatul dumneavoastra vechi. Multumita usii reversibile care se deschide spre stanga sau dreapta, aceasta combina frigorifica poate fi asezata oriunde doriti in bucatarie. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.