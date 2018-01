Reduceri eMAG la combine frigorifice. Top 3 oferte de azi

Dacă sunteți în căutarea unei afaceri în acest început de an, gama de reduceri eMAG la combine frigorifice nu vă va dezamăgi. Mai jos, găsiți cele mai bune trei oferte de astăzi:

Combinele frigorifice de pe emag.ro vin la pachet cu reduceri consistente și cu numeroase beneficii, cum ar fi un consum redus de energie sau transport gratuit.

Pentru a profita de toate ofertele de astăzi la combine frigorifice de pe site-ul emag.ro, intrați aici.

Mai jos, găsiți cele mai bune trei oferte de azi la combine frigorifice eMAG:

Top 3 reduceri eMAG la combine frigorifice

1. Combina frigorifica Liebherr Premium

BioFreshPlus cu sistem de control electronic separat ofera o flexibilitate sporita pentru cerintele individuale de depozitare: in acest fel, temperatura in compartimentul superior poate fi redusa la -2 ° C pentru depozitarea pestelui.

Impreuna cu setarea DrySafe, aceasta inseamna ca pestele si fructele de mare pot fi pastrate proaspete chiar si mai mult. Siguranta superioara, reglabila, ofera conditii ideale de pastrare a fructelor tropicale la + 6 ° C si cu umiditate ridicata a aerului.

Acest model are un discount de 18 la sută pe site-ul emag.ro.

Puteți profita de reducere aici.

2. Combina frigorifica Retro Bompani

Un frigider cu adevărat spațios, cu un volum net de 382 de litri, și tehnologie No Frost multi level.

Iată ce conține:

- 4 rafturi dintre care 3 sunt ajustabile pe inaltime care pot sustine pana la 50 de kg;

- 4 rafturi pe usa cu insertii cromate;

- un suport de sticle cromat;

- 2 sertare pentru fructe si legume;

- un suport pentru oua;

- dezghetare automata

- Iluminare prin LED

- Tavita speciala pentru gheata;

- 3 sertare incapatoare;

- functie de inghetare rapida;

- dezghetare automata.

Această combină frigorifică are un consum anual de 352 kWh, o greutate de 80 de kilograme și următoarele dimensiuni (WxHxD): 70 x 188,7 x 71 cm. Mai mult, are o reducere de 15 la sută.

Puteți beneficia de aceasta aici.

3. Combina frigorifica Bosch

Daca este activata functia SuperCooling, alimentele abia cumparate sunt racite mai repede. In acelasi timp, aceasta previne incalzirea alimentelor care se afla deja in frigider. Temperatura este redusa printr-o apasare de buton pana la cel mai redus nivel de 2°C. Pentru a preveni consumul inutil de energie, functia comuta automat inapoi dupa aproximativ 6 ore.

SuperFreezing protejeaza alimentele congelate, prevenind decongelarea acestora atunci cand adaugi noi alimente in congelator, noile alimente fiind congelate mai repede. Aparatele cu functie de congelare automata revin la functionarea normala imediat ce se atinge temperatura necesara.

Puteți cumpăra această combină frigorifică de aici.