Regularizarea facturilor la energie electrică se va face în februarie 2023. Anunţ de ultimă oră făcut de Guvern

Regularizarea la facturile de energie electrică şi încadrarea în consumul efectiv realizat de consumatori în anul 2022 se va face în februarie 2023, a anunţat, vineri, secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu.

Sursa foto: Getty Images

Facturile la energie electrică până în luna februarie 2023 se vor calcula pe baza mediei consumului din 2021.

În februarie vine marea regularizare pentru anul 2022 și se reface consumul mediu, a mai explicat secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu.

"Sistemul aşa cum este gândit şi cum funcţionează de mulţi ani prin lege distribuitorii sunt obligaţi să facă citirea de patru ori pe an a contoarelor. În rest, funcţionaţi pe facturi cu estimări.

Din perspectiva aceasta este foarte complicat şi foarte greu să ne raportăm la consumul lunar al fiecărui client.

Vom rămâne raportați la consumul mediu anual al anului 2021 care pentru consumatorul casnic nu poate să fie un an rău, pentru că a fost an de pandemie în care cea mai mare parte dintre români o bună parte din timp au stat acasă, deci au consumat energie.

Dar pentru a putea face reglajele la nivelul consumului efectiv, și ca oamenii să nu plătească mai multă energie și un preț mai mare decât ce au realizat, în luna februarie a anului următor se va face regularizarea pentru întreg anul și încadrarea în consumul efectiv realizat", a declarat Marian Neacșu.

Astfel, cel mai probabil din luna martie a anului 2023, consumatorii vor fi scoși sau introduși în noile plafoane de energie electrică.

Marian Neacşu a fost întrebat de presă de ce mai este nevoie să fie modificată OUG în Parlament, şi Guvernul nu a venit de acum cu preţul de 1,3 lei pentru toţi românii care consumă peste 255 kWh pe lună.

"Am evitat acest lucru din două considerente. Primul pentru că am vrut ca în această ordonanţă să reglementăm strict mecanismul de funcţionare al pieţei pentru anul următor sau pentru perioada de aplicabilitate a ordonanţei şi nu am vrut să complicăm.

Al doilea aspect este că în legea de adoptare a ordonanţei vom cuprinde toate categoriile de preţuri.

În OUG 119 sunt reglementate compensările pentru toate categoriile de consumatori casnici şi necasnici. E foarte clar că acolo era locul pentru încă un preţ care să fie reglementat", a replicat Neacşu.

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat, vineri, forma finală a ordonanței care reglementează prețul energiei electrice.

"Vom menține prețul la energie electrică pentru consumatorii casnici de 0,68 lei pentru cei care consumă până la 100 de kWh și 0,80 lei pentru cei care consumă între 100 și 255 de kWh.

Vom menține prețul de 1 leu pentru IMM-uri și noutatea care apare prin acest mecanism este că vom asigura un preț pentru marii consumatori de 1,3 lei.

De asemenea, consumatorii casnici care consumă peste 255 de kWh vor beneficia de același preț al energiei cu specificația că, diferit față de prevederile anterioare, primii 255 de kWh vor fi plătiți la valoarea de 0,80 lei", a explicat premierul Nicolae Ciucă.

Urmează facturi la energia electrică pe cinci luni de zile, a atras atenţia Zoltan Nagy-Bege, vicepreședinte ANRE, la conferinţa Rezerve de energie pentru iarnă şi resurse de independenţă energetică, organizată de România Inteligentă.

O parte dintre români, în special cei care au avut un consum mare, vor primi factura la energie pe cinci luni, după ce un mare furnizor nu a emis note de plată în ultima perioadă, a spus Zoltan Nagy-Bege.

"Un furnizor mare, nu-i dau numele, din luna mai nu a emis nicio factură la energia electrică pentru consumatorii care au avut un consum mediu de 300 kWh. Din mai, unii dintre ei nu au primit nicio factură. Deci, probabil, vor plăti factura pentru cinci luni", a atras atenţia vicepreședintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).