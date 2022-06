Risipa alimentară în 2022: cum putem reduce impactul asupra mediului

Astfel că începând din anul 2020, compania a redus porția de chifteluțe la 8 și a oferit celor mai pofticioși clienți opțiunea de a adăuga mai multe chifteluțe, fără a comanda un alt meniu întreg.

Nimic nu este prea puțin și nimic nu trebuie irosit atunci când ne gândim la reducerea risipei alimentare. Prevenirea acesteia și transformarea deșeurilor în resurse reprezintă o măsură importantă de protejare a mediului, cu multe efecte pozitive pe termen lung, pe care fiecare dintre noi le poate adopta pentru protejarea mediului.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, aproximativ o treime din mâncarea produsă în întreaga lume este risipită sau aruncată. Mai mult, România se află la mijlocul clasamentului european al țărilor care aruncă mâncare la gunoi, raportat la numărul de kilograme pe cap de locuitor.

Pe măsură ce resturile alimentare ajunse la groapa de gunoi se descompun, metanul, un gaz puternic cu efect de seră, este emis în atmosferă, amplificând efectul nociv al emisiilor de carbon.

Organizația non-guvernamentală britanică WRAP , care abordează problemele crizei climatice din întreaga lume, estimează că 3,3 miliarde de tone de CO2 pe an și 7% din toate emisiile globale de gaze cu efect de seră sunt cauzate de deșeurile alimentare.

IKEA, unul dintre principalii jucători de pe piața locală de retail, se angajează în mod activ în reducerea risipei alimentare, compania suedeză având și unul dintre cele mai mari lanțuri alimentare din lume, care deservește zilnic milioane de clienți în restaurantele sale.

Responsabilitatea la cumpărături, cheia reducerii risipei alimentare?

Creșterea gradului de conștientizare reprezintă un pas esențial spre un comportament de consum mai sustenabil, iar acest lucru se poate realiza prin comunicarea și transmiterea informațiilor relevante către cât mai mulți oameni.

Având în vedere nivelurile ridicate de risipă din cadrul propriilor gospodării, oamenii trebuie să vadă acțiuni concrete în jurul lor, pe care să le poată lua drept exemplu. Acestea, la rândul lor, trebuie insuflate și susținute de către entitățile economice de pe piață și orientate în direcția unui consum echilibrat prin evitarea achiziționării de alimente în cantități inutil de mari.

Fiind conștienți de impactul pe care educarea o are in prevenirea risipei alimentare, IKEA derulează în mod constant proiecte în acest sens: de la campanii de informare asupra produselor în magazine și prin canalele de comunicare online, până la sfaturi pentru folosirea sustenabilă a recipientelor de depozitare.

Monitorizarea și contorizarea resurselor pentru un viitor fără deșeuri

Pe măsură ce oamenii sunt încurajați să își chibzuiască mai bine produsele alimentare, companiile trebuie să dea dovadă de aceeași responsabilitate în ceea ce privește alocarea și monitorizarea resurselor pe care le au la dispoziție, modul în care le gestionează și, în cazuri mai puțin fericite, modalitatea prin care reduc la minimum efectele risipei alimentare.

Tehnologia este parte din soluție, iar compania suedeză nu face rabat. La nivel global, peste 90% dintre magazinele IKEA au implementat Food Waste Watcher, soluții de monitorizare a risipei alimentare în bucătăriile restaurantelor, bazate pe inteligență artificială. Sistemul identifică produsele care sunt aruncate, iar datele colectate sunt verificate de o persoană responsabilă cu acest aspect, pentru a evita orice fel de eroare.

Pentru a maximiza rezultatele, rapoartele sunt analizate în mod constant, contribuind la stabilirea necesarului de resurse, luând în considerare toți factorii care pot influența cererea zilnică. Conform datelor furnizate la sfârșitul anului financiar 2021, s-a înregistrat o reducere a risipei alimentare cu 45% la nivel global, iar in România s-a ajuns la 50%.

Ce se întâmplă atunci când nu poate fi evitată risipa alimentară? Există o serie de acțiuni care pot contribui la evitarea ajungerii deșeurilor alimentare la groapa de gunoi. Compania suedeză a integrat in strategia de reducere a risipei de alimente posibilitatea de vânzare accelerată, printr-un parteneriat global cu aplicația Too Good To Go, și dorește să se extindă în perioada imediat următoare pe piața din România, prin intermediul unui partener local. În plus, mâncarea gătită în Restaurantul Suedez este donată către instituții de protecție socială pentru a ajunge la cei mai nevoiași dintre noi.

Schimbarea și prevenirea pornesc de la acțiunile fiecăruia dintre noi

Conștientizând efectele semnificative pe care risipa alimentară le are asupra planetei, IKEA și-a declarat public încă din 2017 obiectivul de a diminua cu 50% risipa alimentară din restaurante prin propriile operațiuni, evidențiind cât de prețioase sunt alimentele, cum se poate reduce risipa și, mai ales, cum pot fi inspirate alte companii din industrie să se alăture acestui demers.

Compania suedeză s-a angajat să se aprovizioneze de la furnizori cu produse cât mai sustenabile, promovând măsuri specifice în ceea ce privește risipa de alimente și, în același timp, face demersuri pentru sprijinirea și educarea angajaților, dar și a clienților, despre cum să implementeze planuri concrete privind prevenirea risipei și valorificarea surplusului alimentar.

Reducerea risipei alimentare poate părea dificilă și greu de anticipat. Cu toate acestea, prin implicare și o strânsă colaborare în societate, schimbările pozitive pot apărea rapid, permițându-le oamenilor să trăiască mai sustenabil, respectând în același timp limitele planetei.

Prin urmare, un plan național de cooperare, susținut printr-o mai bună infrastructură și oportunități de finanțare pentru firmele în creștere, dar și pentru marile companii, trebuie să fie evaluat ca un factor important care, cu siguranță va contribui la reducerea risipei alimentare.