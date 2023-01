Românii cu mai multe locuințe pot plăti și 5 lei/kWh la energie electrică pentru ultimele săptămâni din 2022

Românii cu mai multe locuințe pot plăti chiar și 5 lei/kWh pentru proprietățile care nu sunt adrese de domiciliu, avertizează Asociația Energia Inteligentă (AEI).

Totul vine după ce a fost eliminată declarația pe propria răspundere, iar jumătate de lună din decembrie nu va beneficia de plafonare, mai arată AEI.

Renunţarea la declarația pentru locul de consum nu elimină aplicabilitatea plafonării prețului la energie electrică pentru un singur loc de consum în intervalul 16 decembrie-31 decembrie 2022.

Astfel, nu se ştie încă modul în care se va calcula acel consum de energie pe jumătate de lună şi se creează un blocaj în procesul de facturare pentru luna respectivă.

"Acest lucru înseamnă că pentru perioada 16 decembrie-31 decembrie 2022, rămâne o situație neacoperită care prevede că plafonul se acordă doar la o singură locație de consum, ceea ce face ca pentru a doua, a treia, a patra, a cincea locație de consum să trebuiască să se plătească un alt preț decât prețul plafonat.

Această situație complicată determină de fapt două mari probleme. Nu se ştie cum se stabilește consumul de energie în perioada 1-15 decembrie 2022

În primul și în primul rând, cum se stabilește consumul între 1-15 decembrie, pentru că legea vorbește ca acel consum să fie autocitit, citit sau pe baza convenției de consum, care prevede consum lunar, nicidecum la cincisprezece zile. Și, atunci, e o problemă cum stabilesc acel consum astfel încât să fie în concordanță cu contractul și legislația în vigoare.

Și, a doua problemă, care va fi prețul care se va plăti între 16-31 decembrie, atunci când legea în vigoare la acel moment spune că se aplică preț plafonat, dar la un singur loc de consum", a explicat Dumitru Chisăliță, preşedintele Asociației Energia Inteligentă, la Antena 3 CNN.

Din calculele făcute de Asociația Energia Inteligentă, se poate observa că preţul unui kilowatt poate ajunge până la 5 lei, pentru românii care au mai multe proprietăţi.

"Legea plafonării prețului la energie (Legea 357/2022) care produce efecte din 16 decembrie 2022, stabilește la art 1, alin 10 ”În cazul clienţilor casnici, preţul final facturat prevăzut la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică doar la locurile de consum de domiciliu/reşedinţă ale clienţilor finali.”, respectiv clienții nu pot beneficia de preţ plafonat la energie electrică decât pentru un loc de consum.

Acest articol a fost eliminat de noua OUG care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2023, dar pentru perioada 16 – 31 decembrie 2022, Legea 357/2022 a produs efect și trebuie să fie aplicată, respectiv urmează să se acorde preț plafonat doar pentru un singur loc de consum, în această perioadă și să se aplice un alt preț la acest interval.

Aceeași lege la art 1, alin 1, lit a) din Legea 357/2022 spune că beneficază de preț maxim plafonat de ”0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 şi 100 kWh inclusiv […]”, respectiv luând în considerare că legea se aplică începând cu data de 16 decembrie 2022 (la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a Legii 357/2022 de pe data de 13 decembrie 2022), din acea dată beneficiază de preț plafonat doar cei care au un sigur loc de consum.

Având în vedere că OUG 192 de modificare a legii 357/2022, care suspendă această restricție de a acorda preț plafonat la un singur loc de consum se aplică doar din data de 1 ianuarie 2023, înseamnă că în perioada 16 – 31 decembrie 2022, toți consumatorii de energie electrică care au mai mult decât un loc de consum trebuie să achite un alt preț decât prețul plafonat la al doilea, al treilea etc., loc de consum și trebuie să se determine, pe lângă complexitatea stabilirii cantității consumate de fiecare client care se încadrează în această situație (perioada 1-15 decembrie 2022, perioada 16 – 31 decembrie 2022) și stabilirea prețului la care trebuie să achite energia consumată în perioada 16 decembrie – 31 decembrie 2022.

Consumatorii care au mai mult de un loc de consum și au consumat în anul 2021 în medie sub 100 kWh/lună

Conform art 1, alin 1, litera g) din Legea 357/2022, prețul maxim de "1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici şi noncasnici care nu sunt prevăzuţi la lit. a)-e)", nu se poate aplica clienților care se încadrează la art. 1, alin. 1, lit. a). din Legea 357/2022, respectiv dacă clientul a avut un consum mediu sub 100 kWh în anul 2021.

Dar acest client nu poate beneficia nici de prețul de 0.68 lei/kWh cu TVA inclus, la un al doilea, al treilea etc. loc de consum.

Astfel, un consumator cu două locuri de consum care a avut la ambele un consum mediu sub 100 kWh în anul 2021, în perioada 16 – 31 decembrie 2022, nu mai poate beneficia de un preț plafonat de 0,68 lei/kWh cu TVA inclus, la ambele locuri, poate beneficia doar la locul de consum unde are domiciliul (acceptând precizările ANRE).

În același timp nu poate beneficia la al doilea loc de consum nici de prețul plafonat de 1,3 lei/kWh deoarece se încadrează la un consum sub 100 kWh. Apreciem că dacă nu se poate aplica nici un fel de preț plafonat, se aplică la celelalte locuri de consum decât cel de domiciliu, prețul din contract (adică prețuri între 2 – 5 lei/kWh cu TVA inclus).

Consumatorii care au mai mult de un loc de consum și au consumat în anul 2021 în medie între 100 - 300 kWh/lună și au un consum maxim lunar de 255 kWh

Un client care are un al doilea loc de consum și a consumat în anul 2021 în medie între 100 - 300 kWh/lună, cu consum maxim lunar current de 255 kWh/lună, nu poate beneficia de prețul de 0.8 lei/kWh cu TVA inclus, pentru al doilea loc de consum în intervalul 16 – 31 decembrie 2022.

Dar, conform art 1, alin 1, litera g) din Legea 357/2022 prețul maxim de ”1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici şi noncasnici care nu sunt prevăzuţi la lit. a)-e)”, nu se poate aplica clienților care se încadrează la art. 1, alin. 1, lit. b). din Legea 357/2022, respectiv dacă clientul a avut un consum mediu între 100 - 300 kWh/lună în anul 2021, cu consum maxim lunar de 255 kWh/lună.

Astfel, un consummator cu două locuri de consum care a avut la ambele un consum mediu în anul 2021 între 100 - 300 kWh/lună, cu consum maxim lunar de 255 kWh/lună, nu mai poate beneficia pentru perioada 16 – 31 decembrie 2022, de un preț plafonat de 0,68 lei/kWh cu TVA inclus, la ambele locuri, poate beneficia doar la locul de consum unde are domiciliul (acceptând precizările ANRE). În același timp nu poate beneficia la al doilea loc de consum nici de prețul plafonat de 1,3 lei/kWh deoarece se încadrează la un consum în anul 2021 între 100 - 300 kWh/lună, cu consum maxim lunar de 255 kWh/lună. Apreciem că dacă nu se poate aplica nici un fel de preț plafonat, se aplică la celelalte locuri de consum (altele decât locul de domiciliu), prețul din contract (adică prețuri între 2 – 5 lei/kWh cu TVA inclus).

Consumatorii care au mai mult de un loc de consum și au consumat în anul 2021 în medie între 100 - 300 kWh/lună și are un consum lunar peste 255 kWh

Un client care are un al doilea loc de consum și a consumat în anul 2021 în medie între 100 - 300 kWh/lună, cu consum lunar peste 255 kWh/lună, nu poate beneficia de prețul de 0.8 lei/kWh cu TVA inclus pentru al doilea loc de consum în intervalul 16 – 31 decembrie 2022, pentru intervalul de consum 0-255 kWh.

Dar, conform art 1, alin 1, litera g) din Legea 357/2022 prețul maxim de ”1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici şi noncasnici care nu sunt prevăzuţi la lit. a)-e)”, nu se poate aplica clienților care se încadrează la art. 1, alin. 1, lit. b)., respectiv dacă clientul a avut un consum mediu între 100 - 300 kWh/lună în anul 2021, cu consum lunar peste 255 kWh/lună.

Conform art 1, alin 1, lit b) din Legea 357/2022, dacă consumul mediu a fost în anul 2021 între 100 - 300 kWh/lună iar consumul lunar este peste 255 kWh/lună, se aplică prevederile art 5, alin 1 din legea 357/2022, respectiv se aplică prețul mediu de achiziție al furnizorului cu tarifele și taxele legale aferente. Dar citind art 5, alin 1 din Legea 357/2022, se poate observa că acesta se aplică doar pentru perioada ” 1 ianuarie 2023-31 martie 2025”, cu alte cuvinte în decembrie 2022 nu se poate aplica prețul mediue de achiziție a energiei electrice, pentru consumul de peste 255 kWh/lună și rămâne și pentru acest caz aplicabil în perioada 16 – 31 decembrie 2022, prețul din contract ca fiind prețul care se aplica pentru celelalte locuri de consum (altele decât locul de domiciliu) (adică prețuri între 2 – 5 lei/kWh cu TVA inclus).

Consumatorii care au mai mult de un loc de consum și au consumat în anul 2021 în medie peste 300 kWh/lună

Un client care are un al doilea loc de consum și a consumat în anul 2021 în medie peste 300 kWh/lună, conform art 1, alin 1, litera g) din Legea 357/2022 i se va aplica prețul maxim de ”1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici şi noncasnici care nu sunt prevăzuţi la lit. a)-e)”.

Centralizând prețurile pe care apreciem că urmează să le achite un consumator în luna decembrie 2022, pentru al doilea, al treilea loc de consum etc., se prezintă în funcție de consumul mediu din anul 2021 și consumul curent din anul 2022, astfel

Concret pentru un consumator care locuiește în București și care are mai multe locuri de consum și are în contract un preț de 3,999 lei/kWh TVA inclus, ar avea de achitat în decembrie 2022 pentru al doilea, al treilea etc loc de consum, în funcție de consumul mediu din anul 2021 și consumul din anul 2022, următoarele sume", se arată în comunicatul Asociaţiei Energia Inteligentă.