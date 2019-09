Roxana Mînzatu, ministrul Fondurilor Europene: 8.715 start-up-uri sunt subvenţionate din bani europeni

Statul trebuie să se gândească să asigure şi educaţie antreprenorială acelor oameni cu idei bune de afaceri, cărora li se acordă subvenţii prin fonduri europene sau prin programe de genul Start-Up Nation, a declarat, joi, ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu, la International Business Forum, organizat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA).



Ministrul a dat exemplul celor 8.715 noi afaceri care au primit subvenţii prin Ministerul Fondurilor Europene, precizând că banii europeni au fost folosiţi de antreprenori inclusiv pentru plata salariilor angajaţilor în cadrul noilor afaceri.



"Ce vreau să spun este că aceste 8.715 start-up-uri susţinute din bani europeni au avut, în afară de subvenţie, care îi ajută să îşi lanseze afacerea, să-şi cumpere cele trebuincioase firmei, să-şi plătească salarii, aceşti 8.715 antreprenori au avut înainte şi o parte de formare, care este până la urmă o abordare corectă, zic eu, partea de educaţie antreprenorială, unde, desigur, putem avea parte de programe de o mai bună calitate sau uneori mai avem de îmbunătăţit, dar e important ca noi, ca stat, să ne gândim ca în momentul în care investim aceste subvenţii către cei care nu au capital, dar au idei bune de afaceri, să completăm resursa financiară şi cu partea de educaţie antreprenorială", a afirmat Roxana Mînzatu.



Ministrul Fondurilor Europene a apreciat că astfel de programe de formare antreprenorială îi ajută pe manageri să fie mai bine pregătiţi pentru provocările de afaceri pe care le întâmpină.



"Şi cred că a fost o primă variantă de finanţare integrată cu partea de formare care dă rezultate, în ideea în care avem antreprenori mai bine pregătiţi pentru lumea în care intră şi pentru provocările cu care se confruntă şi pentru care riscurile la care se expun, pentru că antreprenorii sunt în primul rând cei care ştiu să îşi asume riscuri pentru ei şi pentru cei care lucrează pentru ei", a adăugat ea.



Şeful de la Fondurile Europene a amintit că politica guvernamentală de finanţare a noilor afaceri a fost creată pe baza poziţiei codaşe a României în topul european al densităţii start-up-urilor la suta de locuitori.



"Cel puţin în ultimii ani, în România, politica de sprijinire a antreprenoriatului nu a fost doar o vorbă, ci a însemnat în primul rând şi finanţare. Este o abordare pe care statul român a ales-o, pentru care am optat, aceea de a interveni, aceea de a stimula antreprenoriatul, în condiţiile în care, cel puţin dacă ne uităm la densitatea IMM-urilor la suta de locuitori - parametru care este monitorizat la nivelul Uniunii Europene, România se situează pe ultimul loc, dacă nu mă înşel, sau în orice caz este codaşă. Este un parametru de la care această politică publică de sprijinire a start-up-urilor a pornit, în 2017, cu programul susţinut de la bugetul de stat şi pe care mulţi îl cunoaşteţi şi pe care Ministerul pentru Mediul de Afaceri îl implementează în continuare, Start-Up Nation. Este vorba de un proiect de ţară mai mult decât de un program de finanţare, dar, dincolo de această iniţiativă, Ministerul Fondurilor Europene a contribuit şi contribuie la această abordare de sprijinire a antreprenorilor", a apreciat Mînzatu.



În opinia sa, România mai are foarte mult de muncă pentru a ajunge la un ecosistem antreprenorial de dorit.



"Vă voi spune câteva cifre care să ilustreze care este efortul pe care îl facem împreună, cu toţii, şi cu bani europeni, pentru a sprijini atât crearea de noi afaceri, dar şi dezvoltarea companiilor care sunt deja pe piaţă, care sunt într-o anumită etapă a existenţei lor şi care au nevoie de sprijin pentru a se dezvolta. A nu se înţelege că pe cifrele pe care o să le dau încerc să fac o 'laudatio'. Cred că este mult, mult de muncă, zi de zi, pentru a crea în România acel ecosistem antreprenorial pe care ni-l dorim, dar potenţialul este de asemenea uriaş şi merită să vedem fiecare pas pozitiv pe care îl facem, cu bani europeni sau de la bugetul de stat. Merită să fim inspiraţi de cei care au reuşit, de politicile publice care încep să dea roade şi merită să credem şi să luptăm în continuare în această direcţie", a explicat Roxana Mînzatu.



În acest context, ea a precizat că, din 2014, 1,4 miliarde de euro din fonduri europene au ajuns la 2.840 de firme româneşti.



"Şi ne-am alăturat şi cu bani europeni acestui efort de a sprijini mediul de afaceri. Cea mai importantă linie de finanţare dedicată dezvoltării IMM-urilor existente este Programul Operaţional Regional Axa 2. În acest interval în care funcţionăm cu bani europeni, 2014 - 2020, avem contracte de finanţare pentru dezvoltarea IMM-urilor existente în valoare totală de 1,4 miliarde de euro. Vorbim de 2.800 şi ceva de proiecte ale firmelor, finalizate sau aflate în derulare, proiecte prin care, atât microîntreprinderile din mediul urban, cât şi IMM-urile pe diverse paliere, îşi cumpără echipamente, tehnologie, îşi dezvoltă spaţiile de producţie, îşi creează noi spaţii de producţie. Deci, 1,4 miliarde de euro pentru dezvoltarea companiilor existente, 2.840 de companii beneficiare este, iată, o primă cifră despre unde s-au dus banii europeni pentru sprijinirea firmelor care astăzi sunt pe piaţă", a menţionat Roxana Mînzatu.



Ministrul Fondurilor Europene a prezentat şi numărul afacerilor noi care au primit sprijin financiar prin acest minister, respectiv 8.715 start-up-uri.



"De asemenea, pe lângă Start-Up Nation, sprijinim start-up-urile. Ministerul Fondurilor Europene a găsit, împreună cu partenerii economici şi sociali, spun eu, această formulă, ca din Programul Operaţional Capital Uman, unde scopul nostru e să ajutăm o mai bună integrare pe piaţa muncii a diverselor categorii de persoane, să găsim o manieră de a folosi o parte din bani pentru a sprijini start-up-urile, inclusiv ca formă de self-employment, crearea de mici afaceri, şi ne-am adresat celor din mediul urban, pentru că aşa a fost gândit programul, şi 8.715 start-up-uri sunt subvenţionate din bani europeni. Aceasta este imaginea astăzi, la zi, la început de septembrie, pentru că cifra e dinamică şi evoluează, a micilor afaceri care au fost susţinute din România Start-Up Plus - o componentă a Programului Operaţional Capital Uman, din Diaspora Start-Up, şi aceste două linii de finanţare au ajuns la antreprenor. Sigur, nu direct de la minister, nu direct de la Guvern, ci prin intermediari. (...) Este important să spunem că am investit din bani europeni pentru aceste 8.715 start-up-uri o sumă considerabilă, 557 de milioane de euro prin Ministerul Fondurilor Europene, deci se adaugă acelor 1,4 miliarde de euro menţionaţi mai devreme", a adăugat Mînzatu.