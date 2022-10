Salarii de până la 40.000 de lei în România. "Avem deficit de 25.000 de oameni, iar companiile sunt generoase"

Poate nu credeţi, dar în România există o industrie în care peste 20% dintre angajaţi au venituri între 7.000 și 10.000 de lei, iar media naţională din domeniu este de 6.000 de lei lunar.

Este vorba despre industria IT care are în continuare în ţară un deficit de aproximativ 25.000 de angajaţi. Din fericire însă giganţii IT sunt dispuşi să investească în românii care lucrează în domeniul tehnologiei şi al inovării.

Mulţi dintre tinerii din România şi-au construit o carieră în domeniul IT cu ajutorul trainingurilor oferite de giganţii tehnologici precum Endava, Microsoft sau Google.

Unul dintre centrele de IT din România are peste 350 de specialişti de diferite naţionalităţi şi se ocupă de cercetare, softuri, dezvoltare şi design de produs.

Indicatorii pentru digitalizare arată o diferenţă importantă între România şi media statelor din UE.

Competenţele digitale de bază spre exemplu sunt aproape la jumătate faţă de nivelul mediei europene. Atât pentru Ministerul Digitalizării cât şi pentru Google România, aceste diferenţe reprezintă o provocare la care doresc să lucreze împreună.

Domenii unde salariile sunt mari şi în România

IT-ul este de ani buni domeniul cu cele mai competitive salarii din România, în condiţiile în care media este de 6.000 de lei pe lună, iar salariile în acest sector de activitate pot ajunge până la 40.000 de lei lunar.

Sumele încasate de specialiști în IT care ajung să ocupe poziții importante în companii sunt de-a dreptul fabuloase. Astfel, un arhitect IT poate fi remunerat cu sume de până la 40.000 de lei pe lună.

Datele furnizate de una dintre cele mai cunoscute firme de recrutare arată că o anumită categorie de angajați încasează lunar salarii cuprinse între 7.000 și 10.000 de lei.

Pragurile salariale crescute, chiar şi pentru începători, au făcut ca IT-ul să fie prima opţiune de reconversie profesională a celor care vor o schimbare de carieră.

"Candidaţii din IT sunt cunoscuţi drept privilegiaţii pieţei de recrutare – îşi găsesc foarte uşor job, sunt bine plătiţi, iar avansul tehnologic rapid le permite să aibă permanent oportunităţi de creştere.

Acest avans tehnologic, cât şi numărul insuficient de specialişti în IT le creează contextul de a fi extrem de selectivi atunci când vine vorba de angajare.

Cu un deficit de aproximativ 25.000 de IT-işti, companiile sunt nu doar generoase în ofertele financiare pe care le fac, dar şi foarte deschise la a primi candidaţi care au trecut printr-o reconversie profesională către acest domeniu.

Deşi aceştia pornesc de la un nivel de juniorat, angajatorii sunt dispuşi să investească mai departe în specializarea lor la locul de muncă", spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs România.