Salariu mediu net de 4.200 de lei pentru români! Prognoza Guvernului pentru anul următor

Guvernul prognozează că economia României va avansa cu 4,6% în 2022 şi cu 2,8% în 2023, în ciuda inflației, crizei energetice din Europa sau recesiunii care se anunță în zona euro, arată prognoza de toamnă a Comisiei Naționale de Prognoză, care va sta la baza rectificării bugetare din noiembrie.

Sursa foto: Getty Images

Inflația scade începând cu 2023 şi ajunge la 8% la final de an, cursul se menține sub 5 lei pentru un euro și salariul mediu pe economie va fi de peste 4.200 de lei net.

Prognozele guvernului sunt totuși sub cele ale FMI sau Băncii Mondiale, dar inflația rămâne o povară grea care în doi ani a însemnat scumpiri de peste 25%.

„Pentru anul 2023 se anticipează o decelerare a creșterii economice la 2,8%, în condițiile în care efectele defavorabile ale actualului context geopolitic vor continua şi vor deveni mai vizibile la nivel european. După o încetinire a activității în primele două trimestre, aceasta se va relansa“, scriu reprezentanții CNSP, citați de Mediafax.

Astfel, creşterea econo­mi­că prognozată de guvern în 2022 este una dintre cele mai pesimiste din piață, în linie cu FMI, Comisia Europeană, dar sub prognoza agențiilor de rating sau majorității băn­cilor, care văd o creștere eco­no­mică de 5-6%. Pentru 2023 însă, guvernul are una dintre cele mai optimiste prognoze: plus 2,8%, în condițiile în care instituțiile amintite nu cred, în general, că economia României poate crește cu mai mult de 2%. FMI şi Banca Mondială văd însă o creștere economică de peste 3% pentru România în 2023.

Potrivit sursei citate, inflația ar urma să stagneze anul acesta şi să scadă anul viitor, la finalul căruia va ajunge la 8%. Salariul mediu net pe 2022 va fi fost la o medie de 3.800 de lei/lună la final de an, ca în 2023 să crească la o medie de 4.235 de lei lunar.

„Îngrijorător este faptul că pentru Germania se aşteaptă o scădere a economiei cu 0,3%. Şi OCDE estimează pentru zona euro o creştere modestă de numai 0,3%, cu riscuri de contracţii economice în mai multe economii europene în lunile de iarnă (economia Germaniei se aşteaptă să scadă cu 0,7% în 2023, după un avans estimat la 1,2% în acest an)“, mai notează CNSP, la categoria evoluţiilor externe care pot influenţa economia României.