Scandalul e-TVA. Notificarea de conformitate nu se va utiliza atunci când lipsesc date şi informaţii

Marcel Boloș a transmis că notificarea de conformitate nu se va utiliza atunci când lipsesc date şi informaţii şi în decontul de TVA precompletat. „Acolo unde nu deţinem informaţii, nu se ia în calcul la indicatorul de risc fiscal”, a declarat ministrul Finanţelor, la finalul şedinţei de Guvern.

"Am spus şi la întâlniri că sunt situaţii în care nu avem acces la toate informaţiile şi datele, motiv pentru care notificarea de conformitate, astăzi nu se va utiliza atunci când ne lipsesc aceste date.

Mai mult, am subliniat că în decontul de TVA precompletat, acolo unde nu deţinem informaţii, nu se ia în calcul la indicatorul de risc fiscal, la procentul de 20%, iar în decont, pe acel câmp se va face menţiunea 'Se completează de către contribuabil pe baza informaţiilor şi datelor pe care acesta le are'.

Precizez câteva lucruri: să nu uităm că, de la 1 ianuarie 2025, intră în vigoare extinderea modulului e-Factura de la "Business to Business" la "Business to Consumer", deci va fi un pas de aducere a informaţiilor în sistem.

De asemenea, de la 1 ianuarie 2025 intră în vigoare obligaţia micilor întreprinderi de raportare în SAF-T. Sunt paşi pe care îi facem pentru ca aceste informaţii să ajungă în sistem, date de la care nu vor mai exista justificări pentru diferenţele care pot să existe între bazele de date ale Fiscului şi documentele, respectiv sistemele de contabilitate ale contribuabililor.

În felul acesta, România trebuie să ajungă exact acolo unde e prevăzut ca obiectiv de către OCDE pentru ca declaraţiile de impozite şi taxe să fie precompletate", a spus Boloş, potrivit Agerpres.

Sistemul fiscal al României, în curs de modernizare

Oficialul a subliniat, totodată, că sistemul fiscal al României este în curs de modernizare, iar „aceste elemente de reformă au nevoie de un timp pentru a fi înţelese şi aplicate, motiv pentru care am pus în primă variantă trei luni de zile pentru perioada de simulare, după care, în urma discuţiilor lărgite, am extins termenul la şase luni”..



„Bazându-ne pe dialog şi pentru ceea ce înseamnă colaborarea bună cu reprezentanţii mediului de afaceri, am înfiinţat Comitetul TVA, deci deschiderea noastră pentru ceea ce înseamnă dialog şi parteneriat cu mediul de afaceri. În fiecare lună am consultat mediul de afaceri, am spus că această măsură nu are un impact asupra companiilor”, a precizat ministrul de resort.

Proiectul de OUG publicat joi seara de Ministerul Finanţelor propune stabilirea unui termen mai lung pentru transmiterea decontului precompletat, respectiv până la data de 5 inclusiv a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de taxă pe valoarea adăugată, care este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscală respectivă.

După identificarea diferenţelor semnificative, transmiterea acestora se realizează până la data de 5 inclusiv a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de taxă pe valoarea adăugată, printr-o notificare de conformare.

Termenul de transmitere a răspunsului la notificarea de conformare se propune a fi de 20 de zile de la data primirii acesteia.

"În situaţia în care se identifică diferenţe semnificative între valorile precompletate prin intermediul decontului precompletat RO e-TVA şi valorile completate de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA prin decontul de taxă pe valoarea adăugată, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală notifică persoana impozabilă prin mijloace electronice.

Prin diferenţe semnificative se înţeleg valorile care depăşesc pragul de semnificaţie ce îndeplineşte condiţiile cumulative de minimum 20% în cotă procentuală şi o valoare absolută de minimum 5.000 lei, rezultate din compararea valorilor înscrise în rândurile din decontul de taxă pe valoarea adăugată depus de persoana impozabilă cu cele corespunzătoare rândurilor din decontul precompletat RO e-TVA. (...)

În situaţia în care se identifică diferenţe sub pragul de semnificaţie, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în baza analizei de risc, poate transmite 'Notificarea de conformare RO e-TVA'. (...) 'Notificarea de conformare RO e-TVA' nu se ia în considerare la stabilirea indicatorilor de risc fiscal, până la data de 1 ianuarie 2025", se menţionează în proiect