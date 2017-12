Softbank cumpără 15 din acțiunile Uber

Softbank, unul dintre cei mai mari investitori in tehnologie, a parafat cu Uber o intelegere despre care se vorbeste de mult timp si va cumpara cel putin 15% din actiunile companiei, scrie Wall Street Journal. Tranzactia arata ca Uber este evaluata la 48 miliarde dolari, cu 30% sub evaluarea din iunie 2016, mai scrie WSJ. Softbank este o forta pe piata media si telecom, avand o valoare de piata de 68 miliarde dolari. In 2016 japonezii au cumparat cu 32 miliarde dolari creatorul britanic de procesoare ARM.



Publicatia scrie ca Softbank va cumpara 15% din Uber, in timp ce alte 5% din actiuni vor fi disponibile la vanzare si vor putea fi achizitionate si de alti investitori interesati, scrie hotnews.



Uber a avut un an foarte complicat, fiind in centrul mai multor scandaluri si, din acest motiv, valoarea companiei a scazut puternic, mai scrie publicatia citata.



Uber, care anuntase ca ar vrea sa se listeze in 2019, are nevoie de capital de la Softbank pentru a-si continua ascensiunea, compania pierzand sume enorme in fiecare trimestru.