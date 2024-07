TAROM cumpără două dintre controversatele avioane Boeing 737 Max

Noile aeronave Boeing 737 MAX 8 vor avea o capacitate de 189 de locuri și vor contribui la standardizarea flotei TAROM. Sursa foto: Arhivă Antena 3 CNN

Compania TAROM a semnat un contract de leasing pentru achiziția a două aeronave Boeing 737 MAX 8 cu CDB Aviation, subsidiara irlandeză a CDB Financial Leasing Co., Ltd. Între timp, Boeing a pledat vinovat pentru o acuzaţie de fraudă penală, în cazurile prăbuşirii a două avioane 737 Max, notează CNN.

Cele două aeronave fac parte din procesul de modernizare a flotei TAROM și vor fi livrate în perioada decembrie 2025 – ianuarie 2026.

Noile aeronave Boeing 737 MAX 8 vor avea o capacitate de 189 de locuri și vor contribui la standardizarea flotei TAROM, permițând atât oferirea unor servicii de calitate superioară călătorilor, cât și o reducere semnificativă a costurilor de operare ale companiei, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

Aeronavele Boeing au fost implicate în accidente aviatice mortale

Boeing a acceptat să pledeze vinovat de fraudă penală legată de prăbuşirea a două avioane 737 Max, o decizie care îl numeşte pe gigantul aerospaţial american drept infractor, dar îi permite să evite procesul, în timp ce încearcă să lase în urmă crizele de siguranţă şi producţie.

Conform acordului, Boeing s-ar confrunta cu o amendă de până la 487,2 milioane de dolari, deşi Departamentul de Justiţie a recomandat instanţei să crediteze Boeing cu jumătate din această sumă, pe care a plătit-o conform unui acord anterior, rezultând o amendă de 243,6 milioane de dolari.

Dacă acordul este acceptat, ar putea complica capacitatea Boeing de a vinde produse guvernului SUA, în calitate de infractor, deşi compania ar putea solicita derogări.

De asemenea, Boeing a fost de acord ca membrii consiliului său de administraţie să se întâlnească cu membrii familiei victimelor accidentului.

Departamentul de Justiţie a dezvăluit acordul duminică seara, la câteva luni după ce procurorii americani au declarat că gigantul aerospaţial a încălcat un acord din 2021 care l-a ferit de urmărire penală timp de trei ani.

Oferta de pledoarie a forţat Boeing să decidă între o pledoarie de vinovăţie şi termenii ataşaţi sau să meargă în judecată, exact în momentul în care compania încerca să lase în urmă criza de producţie şi siguranţă, să aleagă un nou CEO şi să achiziţioneze producătorul său de fuzelaj, Spirit AeroSystems.

Statele Unite au acuzat Boeing de conspiraţie pentru fraudarea guvernului, inducând în eroare autorităţile de reglementare cu privire la includerea unui sistem de control al zborului pe Max care a fost ulterior implicat în cele două accidente - un zbor Lion Air în octombrie 2018 şi un zbor Ethiopian Airlines în martie 2019.

Toate cele 346 de persoane aflate la bordul avioanelor au fost ucise.

Procurorii americani le-au spus membrilor familiei victimelor accidentului, pe 30 iunie, că intenţionează să solicite o pledoarie vinovăţie din partea Boeing.