Se oferă salarii de 3.500 de euro pentru șoferi, în România. Gigantul Girteka anunță că a început angajările

1 minut de citit Publicat la 11:03 08 Oct 2026 Modificat la 12:16 08 Oct 2026

Compania lituaniană Girteka a început angajările în România FOTO: girteka.eu

Compania lituaniană Girteka, unul dintre cei mai mari trasportatori din Europa, a înmatriculat primul camion în România și a anunțat că angajează șoferi profesioniști, oferind salarii lunare nete cuprinse între 3.060 – 3.500 euro.

„Acesta este doar începutul. Primul camion a fost înmatriculat, iar acum construim echipa, flota și operațiunile necesare pentru a ne dezvolta în România”, a transmis compania, potrivit Profit.ro.

Activitatea din România va susține eforturile companiei de consolidare a rețelei europene și de adaptare a modelului operațional la o piață a transporturilor în continuă schimbare.

Girteka caută în România șoferi profesioniști, cu permis de conducere categoria CE, vorbitori de limbă rusă sau engleză, pentru transporturi de mărfuri către diverse destinații din Europa.

Șoferii vor conduce vehicule noi, EURO 6, și vor primi salarii nete cuprinse între 3.060 euro și 3.500 euro.

Girteka a intrat în România, cu o filială la Oradea, după ce în 2025 semnase tranzacția anului în Europa, cumpărând 2.000 de camioane de la Volvo.

Lituanienii au explicat că mută o parte din operațiunile de transport către Riga (Letonia) și Oradea (România) întrucât își adaptează modelul de operare european la schimbarea condițiilor de piață a muncii și la lipsa constantă de șoferi profesioniști. România este una dintre piețele acoperite de rețeaua de transport Girteka încă din anii 2000, dar fără o prezență la nivel de sucursală până de curând.

Girteka este o companie de transport și logistică fondată în anul 1996 la Vilnius de către antreprenorul Mindaugas Raila, în prezent Chairman Girteka Group.