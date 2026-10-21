Ultima mare fabrică europeană de penicilină riscă să dispară. Europa ar putea depinde complet de China pentru antibiotice

Dacă această fabrică şi-ar înceta activitatea, Europa "ar deveni complet dependentă" de China. Sursa foto: Profimedia Images

La poalele Alpilor austrieci, ultima fabrică europeană complet integrată care produce penicilină se confruntă cu un viitor incert, deoarece China produce aceleaşi antibiotice şi ingrediente destinate pieţei europene ca şi fabrica Sandoz din Kundl, Austria, dar la costuri mult mai mici, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Preţurile mai mici reprezintă un avantaj pentru programele de sănătate publică ale guvernelor europene preocupate de reducerea cheltuielilor, dar constituie o ameninţare existenţială pentru fabrica de la Kundl, singura din Europa care realizează întreg procesul de fabricare a penicilinei, inclusiv producţia ingredientelor active.

După ce mai mulţi competitori au anunţat închiderea unităţilor proprii sau mutarea producţiei în China, această fabrică a devenit punctul central al unei dezbateri tot mai ample privind autosuficienţa Occidentului.

Dacă această fabrică şi-ar înceta activitatea, Europa "ar deveni complet dependentă" de China, a declarat pentru Reuters Stephanie Jedner, directoarea fabricii din Kundl.

În prezent, producţia ingredientelor necesare pentru cele aproximativ 1,5 miliarde de doze administrate anual în Europa este dominată de China.

Conform datelor Eurostat, cota Chinei în importurile UE de penicilină şi derivaţii săi aproape s-a dublat, de la 44% în 2019 la 86% anul trecut. Această evoluţie coincide cu planul pe 10 ani al Beijingului, intitulat "Made in China", care vizează urcarea pe treptele superioare ale lanţului valoric global de producţie.

În paralel, exporturile europene ale acestor produse reprezintă astăzi abia o cincime din nivelul maxim atins la începutul anilor 2000.

Acesta este un exemplu al modului în care China a evoluat de la textile şi fabrici de asamblare către producţia avansată şi sectoare industriale tradiţional europene, precum produse farmaceutice sau maşini-unelte. În contextul în care deficitul comercial al UE în relaţia cu China a crescut vertiginos, ajungând la aproximativ un miliard de euro pe zi în 2025, dublu faţă de nivelul din 2020, decidenţii caută de urgenţă noi măsuri pentru a proteja companiile şi locurile de muncă, scrie Reuters.

Într-o declaraţie scrisă adresată parlamentarilor britanici la începutul acestui an, compania Sandoz a precizat că, în prezent, capacitatea fabricii de la Kundl de a aproviziona Europa "nu este sustenabilă din punct de vedere comercial" fără o majorare a preţurilor plătite de guverne pentru penicilină. Sandoz a argumentat că controlul exercitat de Beijing asupra lanţului de aprovizionare cu penicilină generează un "risc strategic inerent", similar cu dominaţia exercitată de China asupra materiilor prime critice.

"Aprovizionarea cu antibiotice ar putea deveni, în mod plauzibil, un instrument de coerciţie economică sau de război hibrid, în special în perioadele de tensiuni diplomatice", a scris Sandoz în documentul transmis parlamentarilor britanici, solicitând un sprijin mai consistent.

Potrivit Sandoz, până la 90% din substanţele active utilizate la nivel mondial în fabricarea antibioticelor sunt produse în afara Europei, în principal în China sau în India, folosind substanţe chimice provenite din China.

"Acesta este un aspect care ar trebui să vă îngrijoreze", a declarat Tim Ruhlig, analist specializat pe China în cadrul centrului de reflexie European Union Institute for Security Studies, explicând că puterea Chinei pe piaţă îi oferă un avantaj strategic pentru a-şi apăra interesele naţionale.

Un oficial american din China, care a dorit să-şi păstreze anonimatul, a declarat pentru Reuters că, în cadrul unor reuniuni, omologii chinezi au sugerat că Beijingul ar putea sista exporturile de ingrediente farmaceutice active pentru anumite medicamente, ca măsură de represalii într-un conflict comercial.

La Kundl peste 2.000 de angajaţi produc penicilină. Procesul necesită un consum ridicat de energie, un alt factor care face ca producătorii europeni să fie mai puţin competitivi. Potrivit AIE, în 2025, preţurile energiei electrice pentru marii consumatori au fost, în medie, cu aproape 50% mai mari în UE decât în China.

Costurile ridicate ale energiei în Europa se resimt acut la Kundl, care consumă tot atâta energie cât oraşul vecin Innsbruck, o localitate cu peste 130.000 de locuitori, a declarat directoarea Stephanie Jedner. În timp ce preţurile energiei cresc, preţurile penicilinei în Europa au stagnat sau chiar au scăzut, a adăugat ea.

Sandoz susţine că nu poate majora preţurile din cauza concurenţei şi a procedurilor de achiziţie utilizate de ţările europene. Potrivit Sandoz, fabrica din Kundl rămâne vulnerabilă din cauza politicii guvernelor europene de a achiziţiona medicamente pe baza celui mai mic preţ, în loc să urmărească menţinerea unei diversităţi a surselor de aprovizionare.

Compania afirmă că piaţa este inundată de substanţe active ieftine provenite din China. În luna martie, Sandoz a depus o plângere la Comisia Europeană, vizând controlul exercitat de China asupra unor segmente ale pieţei antibioticelor. Miza este demonstrarea faptului că substanţele active chinezeşti, pentru amoxicilină, sunt vândute în Europa sub costul de producţie, fiind susţinute prin subvenţii.

Se aşteaptă ca, în curând, Comisia Europeană să demareze o anchetă anti-dumping, deşi momentul exact rămâne incert din cauza numărului mare de plângeri acumulate, au declarat pentru Reuters mai mulţi experţi în comerţ, oficiali europeni şi specialişti în probleme legate de China.