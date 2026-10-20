Un gigant american cu afaceri de miliarde cumpără o fabrică din România cu peste 180 de angajați. Compania este furnizor al Armatei SUA

1 minut de citit Publicat la 14:26 20 Oct 2026 Modificat la 14:27 20 Oct 2026

Fabrica MKS Ophir din București. Foto: ophiropt.com

TTM Technologies, unul dintre cei mai mari producători de plăci cu circuite imprimate din lume și principal furnizor de astfel de componente pentru Armata SUA, intră pe piața din România prin achiziția fabricii MKS Ophir din București, relatează Profit.ro.

Tranzacția face parte din preluarea întregii divizii Ophir Optics, cu operațiuni în Israel și România, pentru aproximativ 650 de milioane de euro. Finalizarea este estimată pentru al doilea trimestru din 2027.

Fabrica din București are în prezent peste 180 de angajați și produce componente optice și subansamble de înaltă performanță folosite inclusiv în apărare, securitate, industria auto și prelucrarea metalelor.

Ambasada României în SUA anunțase încă din martie extinderea operațiunilor MKS Instruments în România, compania care deține în prezent fabrica Ophir din București și care a decis acum să vândă divizia către TTM Technologies.

MKS anunțase anterior că vrea să mărească cu aproximativ 50% numărul de ingineri și tehnicieni din România, până la circa 270 de angajați, pe fondul cererii în creștere din Europa pentru soluții destinate apărării, securității și supravegherii.

Unitatea a fost mutată într-o hală de aproximativ 6.500 de metri pătrați, în estul Bucureștiului, într-un spațiu de peste două ori mai mare decât cel ocupat anterior.

Anul trecut, fabrica din România a raportat afaceri de 91,1 milioane de lei, în creștere față de 82,9 milioane de lei în 2024. Compania a încheiat însă anul cu o pierdere de aproximativ 63.000 de lei, după ce în 2024 avusese un profit net de 2,87 milioane de lei.

TTM Technologies a fost fondată în California în 1998 și este cel mai mare producător de PCB din America de Nord, fiind și unul dintre cei mai importanți jucători la nivel global. Compania are peste 18.000 de angajați și 24 de unități de producție în SUA și Asia.

Intrarea în România vine în contextul unei extinderi mai ample a grupului american în Europa. TTM a semnat în acest an acorduri pentru achiziția unor producători de PCB din Elveția și Germania.

În 2025, compania americană a raportat venituri de 2,9 miliarde de dolari, în creștere cu 19% față de anul anterior, și un profit net de 177,4 milioane de dolari.

Potrivit conducerii TTM Technologies, preluarea Ophir Optics ar urma să extindă portofoliul grupului cu soluții optice folosite pe platforme terestre, aeriene, maritime și autonome, dar și în aplicații industriale.