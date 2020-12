Ziua eMAG 2020. 3 masini de spalat rufe sub 900 de lei

Ziua eMAG 2020. In acest an, magazinul eMAG sarbatoreste 19 ani de existenta in data de joi, 3 decembrie.

Ziua eMAG 2020 – Toate ofertele apar AICI.

Magazinul a anuntat ca, de ziua sa, va face cinste cu reduceri de pana la 30%.



Pentru a beneficia de reduceri de ziua eMAG folositi codul "eMAG19ANI" in momentul in care faceti o achizitie de pe site.

Deja pe siteul eMAG au aparut oferte excelente la masini de spalat rufe de la branduri diverse.

Ziua eMAG 2020 – masini de spalat rufe Heinner

1. Masina de spalat rufe Heinner HWM-5080VA++, 5kg, 800 RPM, Clasa A++, Functie start intarziat, Sistem Eco Logic, 60 cm, Alb.

Pretul este AICI.

Ziua eMAG 2020 – Toate ofertele apar AICI.

Clasa energetica: A++ - Economisesti timp si energie electrica cu fiecare spalare.

Produsul dispune de sistem electronic al balansului care, prin distribuirea uniforma a rufelor in interiorul tamburului, diminueaza vibratiile si reduce zgomotul produs in timpul stoarcerii.

Capacitate de incarcare 5kg - Capacitate de incarcare standard, perfecta pentru nevoile zilnice.

Start intarziat - Va ofera flexibilitate maxima, permitand setarea pornirii aparatului la programul dorit, intr-un interval de 3-12 de ore.

Blocare contra actionarii de catre copii - Puteti activa aceasta functie pentru a evita actionarea masinii de spalat de catre copii in timpul functionarii acesteia.

Ziua eMAG 2020 – masini de spalat rufe cu capacitate de incarcare 5 kg

Functia pentru indepartarea spumei - Daca este utilizata o cantitate prea mare de detergent, se va forma o cantitate mare de spuma, fiind afectata eficienta etapelor de spalare si clatire. Aceasta functie permite detectarea automata a spumei in exces si indepartarea acesteia.

Sistem ECO LOGIC - Optimizeaza consumul de apa si detergent, precum si durata programului de spalare in functie de cantitatea de rufe incarcate. Sistemul Eco Logic te va ajuta sa protejezi natura si sa faci si economie. De exmplu, la incarcarea pe jumatate a masinii, economia de energie poate ajunge pana la 50%.

Clatire suplimentara - Selectarea acestei functii activeaza clatirea suplimentara a rufelor.

Spalare express 15 minute - Acest program este adecvat pentru spalarea foarte rapida a unui numar redus de articole de imbracaminte nu foarte murdare.

Bumbac 90°C - Spalare intensiva si in siguranta a hainelor din bumbac

Bumbac ECO - Spalare economica a rufelor din bumbac. Este potrivit si pentru spalarea hainelor bebelusilor sau a celor purtate de persoane alergice.

Bumbac 40°C - Spalare intensiva si in siguranta a hainelor din bumbac in functie de temperatura dorita

Ziua eMAG 2020 – masini de spalat rufe ieftine

Easy Care - Programul este destinat spalarii in siguranta a hainelor sintetice sau amestec bumbac

Lana Program - destinat spalarii hainelor delicate din lana, fara a le deteriora. Recomandam folosirea unui detergent special pentru lana

Clatire - Dupa finalizarea operatiunii de clatire, daca doriti sa clatiti suplimentar rufele, dumneavoastra puteti utiliza acest program pentru orice fel de rufa.

Numai centrifugare - Program separat de centrifugare.

Spalare manuala / Rufe delicate - Program destinat spalarii hainelor din materiale delicate, protejand tesatura si culorile

Echipament sportiv - Puteti selecta acest program pentru a spala echipamentul sportiv, atat din bumbac cat si sintetic, in conditii optime.

Mix - Program care permite spalarea hainelor de bumbac si a celor sintetice in cadrul aceluiasi ciclu de spalare.



Camasi si bluze - Puteti selecta acest program pentru a spala camasi si bluze din materiale diferite in conditii optime.

Spalare zilnica 60 minute - Puteti spala imbracamintea din bumbc, rufe colorate sau din in la 60°C in 60 minute.

Pretul este AICI.

Ziua eMAG 2020 – masini de spalat rufe Albatros

2. Masina de spalat rufe Albatros AWM852A+, 5 Kg, 800 RPM, Alb.

Pretul este AICI.

Ziua eMAG 2020 – Toate ofertele apar AICI.

Masina de spalat are un nivel de zgomot la centrifugare de 75 dB, iar la spalare de 65 dB. Materialul cuvei este din poliplex. Hubloul se deschide spre dreapta, iar panoul de comanda este mecanic.

Adandimea cuvei este de 47 de cm. Consumul anual de energie este de 141 kWh. Eficienta energetica a masinii de spalat rufe este A+.

Masina de spalat are 23 de programe de spalat, inclusiv pentru bumbac.

Pretul este AICI.

Ziua eMAG 2020 – masini de spalat rufe Hyundai

3. Masina de spalat rufe, Hyundai HY WM 1007, Alba , display LED, 7kg, Clasa A++, 1000 RPM, Incarcare Frontala, 15 programe.

Pretul este AICI.

Ziua eMAG 2020 – Toate ofertele apar AICI.

Produsul beneficiaza de 3 ani garantie.

Are functie de pornire intarziata

WM1007 de la Hyundai este o masina cu incarcare frontala care va ajuta sa economisiti timp.

Tip display: LED

Capacitate de incarcare este de 7kg, clasa de eficienta energetica este A++.

Programe:15

Programe: rapid 15 min, lana, spalare manuala, delicate,bumbac 40 / 60 / 90 ºC, clatire si centrifugare, eco 20 ºC, anti sifonare, camasi, artiole sport, ciclu de limpezire.

Energie consumata : 195(kWh/an)

Zgomot Spalare: 58 dB(A)

Zgomot Centrifugare:76dB(A)

Greutate 55kg.

Pretul este AICI.