Ziua eMAG 2020. 4 super-oferte la electrocasnice de bucatarie de la branduri de top

Ziua eMAG 2020. Magazinul online eMAG anunta ca are oferte excelente cu ocazia implinirii a 19 ani de existenta.

Ziua eMAG 2020 – Toate ofertele apar AICI.

Ziua eMAG este joi, 3 decembrie, iar reprezentantii magazinului au anuntat reduceri de pana la 30% cu aceasta ocazie.

Pentru a beneficia de reduceri de ziua eMAG folositi codul "eMAG19ANI" in momentul in care faceti o achizitie de pe site.

eMAG are deja oferte excelente la numeroase electrocasnice de bucatarie de la branduri foarte bune precum Philips, Tefal, Heinner sau Bosch.

Ziua eMAG 2020 – electrocasnice de bucatarie Philips

1. Robot de bucatarie Philips HR7627/00 Daily Collection, 650 W, 2 viteze + puls, 2.1 L, dispozitiv de emulsifiere, accesorii inox, Alb.

Tehnologia PowerChop este o combinatie intre forma lamei de taiere, unghiul de taiere si castronul interior, care ofera rezultate de tocare superioare atat pentru ingredientele moi, cat si pentru cele tari. Este, de asemenea, perfecta pentru prepararea piureurilor si pentru amestecarea aluaturilor pentru prajituri.

Accesorii pentru disc din otel inoxidabil de inalta performanta.

Ajunge sa selectati accesoriul corect pentru disc din otel inoxidabil pentru a pregati ingredientul favorit si sa il fixati cu un clic in suportul discului. Performanta a fost testata extensiv pentru a oferi cele mai bune rezultate de feliere si radere.

Bolul generos de 1.5 l va permite sa amestecati pana la 5 portii de supa dintr-o singura miscare.

Lama ascutita si puternica din otel inoxidabil S toaca rapid legume precum ceapa. Se poate utiliza si pentru alte ingrediente, precum nuci, carne sau chiar pentru prepararea aluatului pentru coaja de placinta.

Dispozitiv de emulsifiere pentru frisca si albusuri de ou - Instrumentul perfect pentru batut rapid, batut cu telul sau emulsifierea oualor sau frisca batuta. Pentru cel mai crescut volum si cel mai fin rezultat, utilizati setarea la viteza redusa.

Ziua eMAG 2020 – roboti de bucatarie

Setari cu 2 viteze si puls pentru control maxim - Pentru cele mai bune rezultate, utilizati setarea de viteza redusa (viteza 1) pentru a bate frisca, oua, a face pateuri si aluat de paine. Setarea la viteza cea mai mare (viteza 2) este adecvata pentru tocarea cepei si a carnii, amestecarea supelor si a smoothie-urilor sau pentru raderea, felierea, razuirea legumelor.

Tub de alimentare cu 40% mai mare (in comparatie cu Philips HR7625) - Noul robot de bucatarie Philips Daily Collection este prevazut cu un tub de alimentare cu 40% mai mare decat la modelul anterior HR7625, economisind timpul de pre-taiere a fructelor si legumelor.

Motor de 650 W pentru procesare puternica - Acest robot de bucatarie Philips ofera un motor puternic ce asigura putere si control pentru pregatirea tuturor retetelor dumneavoastra favorite.

Accesorii lavabile in masina - Toate accesoriile robotului de bucatarie Philips pot fi puse in raftul de sus al masinii de spalat vase pentru curatare usoara.

Fara murdarie din centrul bolului gratie lipsei axului intern - Spre deosebire de alti roboti de bucatarie mai ieftini, acest robot de bucatarie Philips nu are un canal vertical interior in mijlocul bolului. Aceasta inseamna ca supele si alte lichide nu vor iesi din mijlocul bolului, pastrand curate robotul de bucatarie si blatul de lucru! Astfel asamblarea aparatului este mult mai usoara - ajunge sa apasati suportul aparatului in bol, ghidat de cuplajele de fixare a formei.

Ziua eMAG 2020 – electrocasnice de bucatarie Heinner

2. Masina de tocat Heinner MG-W1200R, 1360W, Accesoriu rosii, Accesoriu carnati, Cutit inox, Alb.

Putere maxima de 1360W - Cand vine vorba de maruntirea carnii pentru carnati, chiftele/kibbe, musaca sau de preparea sucului proaspat de rosii, masina de tocat HEINNER este ajutorul tau de nadejde. Are un motor de 1360W, care asigura un ritm constant de tocare, fara a se bloca. Toaca rapid si usor, printr-o simpla apasare de buton.



Accesoriu pentru rosii - Pregateste cel mai bun si proaspat sos pentru paste sau pizza, ori bucura-te de o delicioasa supa de rosii. Folosind accesoriul special pentru rosii, economisesti timp si energie si uiti de metoda clasica de stoarcere a rosiilor – razatoarea.



Accesorii pentru carnati si kibbe - Masina de tocat vine cu o gama de accesorii utile, astfel incat sa te bucuri de o experienta completa in bucatarie, utilizand doar un singur aparat. Toaca peste, carne pentru musaca, perisoare, lasagna sau chiftelute sau prepara kibbe si carnati deliciosi in propria bucatarie.

Cutitul din inox este special gandit pentru o buna maruntire a carnii cu tesut mai dur sau a legumelor tari.



Cele 3 site de taiere te ajuta sa toci mai marunt sau mai gros, in functie de preparatul pe care il gatesti.



Ziua eMAG 2020 – electrocasnice de bucatarie Tefal

3. Multicooker 16in1 Tefal SpheriCook RK745800, 820W, capacitate 5L, panou de comanda LED, functie mentinere la cald 24h, negru.

Datorită formei sferice a cuvei (tehnologie Tefal), aparatul de gătit multifuncțional Tefal SpheriCook oferă o difuzie excelentă a căldurii obtinând astfel rezultate perfecte de fiecare dată. Tehnologia inteligenta Fuzzy Logic si cuva cu straturi multiple (grosime de 2 mm si 6 straturi) ofera performante de top ajustand automat timpul si temperatura de gatire. Functia de pastrare la cald de pana la 24 de ore si Functia de Pornire Intarziata ofera confort sporit in utilizare. Cele 16 moduri de gatire ofera versatilitate sporita pentru ca tu sa gatesti toate retetele tale favorite.

Datorită formei sferice a cuvei (tehnologie Tefal), aparatul de gătit multifuncțional Tefal SpheriCook oferă o difuzie excelentă a căldurii obtinând astfel rezultate perfecte de fiecare dat ă. Functia Fuzzy Logic si cuva cu straturi multiple (grosime de 2 mm si 6 straturi) garanteaza performante de top prin ajustarea automata a temperaturii si timpului de gatire.

Functia de pastrare la cald de pana la 24 de ore si Functia de Pornire Intarziata ofera posibilitati nelimitate pentru planificarea fiecarei mese. Cele 16 moduri de gatire iti vor permite sa gatesti toate retetele tale favorite: coacere, prajire, supa, tocana/gatire lenta, gatire la abur, orez, risotto, desert, terci, iaurt, gem, paste, reincalzire, pastrare la cald si moduri personalizate. Aparatul vine la pachet cu urmatoarele accesorii: recipient pentru dozare, spatula pentru orez, lingura pentru supa, cos pentru gatire la abur si carte de retete.

• Tehnologia inovativa a cuvei ofera o difuzie excelenta a caldurii pentru performante optime

• Cuva de inalta calitate cu straturi multiple (grosime de 2 mm si 6 straturi inclusiv invelis ceramic

• Tehnologia inteligenta Fuzzy Logic ajusteaza automat timpul si temperatura de gatire pentru rezultate perfecte

• 16 moduri de gatire pentru versatilitate maxima: coacere, prajire, supa, tocana/gatire lenta, gatire la abur, orez, risotto, desert, terci, iaurt, gem, paste, reincalzire, pastrare la cald si moduri personalizate

• Capacitate totala de 5 L, ideala pentru intreaga familie

• Functie de Pastrare la cald de pana la 24 de ore

• Functia de Pornire Intarziata pentru o planificare perfecta a fiecarei mese

• Panou de control intuitiv, cu indicatori LED

• Usor de curatat datorita componentelor detasabile compatibile cu masina de spalat vase

• Accesorii incluse in pachet: recipient pentru dozare, spatula pentru orez, lingura pentru supa, cos pentru gatire la abur si carte de retete

Ziua eMAG 2020 – multicookere

Tehnologia inovativa a cuvei - Aceasta tehnologie ofera o difuzie optima a caldurii pentru a garanta rezultate perfecte de fiecare data.

Cuva de inalta calitate - Aparatul beneficiaza de o cuva rezistenta, cu o grosime de 2 mm si 6 straturi, inclusiv invelis ceramic.

Capacitate mare - Aparatul dispune de o capacitate suficient de mare pentru a gati retetele tale favorite pentru intreaga familie.

Aparat automat si inteligent - Tehnologia Fuzzy Logic ajusteaza automat timpul si temperatura de gatire pentru a obtine rezultate perfecte de fiecare data.

16 moduri de gatire - Aparatul beneficiaza de 16 moduri de gatire ce-ti vor permite sa gatesti toate retetele tale favorite: coacere, prajire, supa, tocana/gatire lenta, gatire la abur, orez, risotto, desert, terci, iaurt, gem, paste, reincalzire, pastrare la cald si moduri personalizate.

Functiile de Pastrare la cald pana la 24 de ore si Pornire Intarziata de pana la 12 ore iti vor permite sa planifici perfect fiecare masa a zilei.

Usor de curatat - Componentele detasabile sunt compatibile cu masina de spalat vase pentru curatare usoara si rapida.

Carte de retete inclusa - Aceasta contine 26 de retete exclusive, de la antreuri pana la desert.

Usor de utilizat - Panoul de control cu iluminare LED ofera o utilizare usoara de fiecare data.

Usor de manevrat - Scutul pentru abur de la interiorul capacului este detasabil pentru o curatare usoara.

Ziua eMAG 2020 – electrocasnice de bucatarie Bosch

4. Mixer de mana Bosch MFQ36440, 450 W, 5 viteze + Turbo, Pasator, Vas gradat, Alb/Gri.

Usor de curatat: accesorii lavabile in masina de spalat vase

Design ergonomic cu maner soft touch pentru utilizare usoara si confortabila

Accesorii incluse: picior de blender cu vas de mixare si pasare

Silentios dar puternic: 5 trepte de viteza

