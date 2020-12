Ziua eMAG 2020. Dubla reducere la laptopuri ASUS si Dell

Ziua eMAG 2020 laptopuri. eMAG implineste astazi 19 ani de existenta, iar cu aceasta ocazie are extra-reduceri de 10% la laptopuri ASUS si Dell.

Pentru a beneficia de extra-reducerea care se adauga reducerii de pe site trebuie sa introduceti codul "eMAG19ANI" in cosul de cumparaturi.

Ziua eMAG 2020 laptopuri Dell

1. Laptop ultraportabil Dell Latitude 3410 cu procesor Intel® Celeron™ 5205U 1.90 GHz, 14", Full HD, 4GB, 128GB SSD, Intel UHD Graphics, Ubuntu, Grey.

Cel mai mic laptop de 14” din lume are o camera web inovatoare pentru videoconferinte fara intreruperi, de inalta calitate, la care se adauga cele mai recente procesoare Intel® si aplicatia Dell Optimizer.

Dell Optimizer este o platforma IA de tip unic, care invata cum lucrati si se adapteaza continuu stilului dvs., pentru a crea o experienta mai inteligenta, mai personalizata si mai productiva.

ExpressResponse: utilizam functia incorporata IA si tehnologia Intel® Adaptix™ pentru a regla nivelul de performanta atunci cand aveti mai mare nevoie de aceasta.

ExpressCharge: functia IA imbunatateste performanta bateriei prin adaptarea la consumul tipic de energie si la modelele de incarcare. Sunteti mereu pe drum? Beneficiati de ExpressCharge Boost pentru a obtine o incarcare la un nivel de 35 % in aproximativ 20 de minute. Aveti mai mult timp? ExpressCharge incarca automat bateria pana la un nivel de 80 % intr-o ora. Iar daca nu va puteti incarca sistemul imediat, acesta regleaza subtil setarile pentru a conserva resursele, cum ar fi reducerea iluminarii ecranului sau dezactivarea functiei Bluetooth atunci cand nu o utilizati.

Intelligent Audio: functia Intelligent Audio de la Dell Optimizer va va regla automat sistemul prin ajustarea zgomotului de fundal, gestionarea volumului de vorbire si rafinarea experientei generale de sunet, astfel incat sa puteti auzi si sa fiti auzit mai bine, indiferent unde lucrati.

Ziua eMAG 2020 laptopuri Dell Latitude

Design uimitor: noul laptop Latitude 3410 este mai mic si mai subtire, cu finisaj mai deschis la culoare si cadru ingust pentru ecran, ceea ce va ofera mai mult spatiu de lucru.

Conectati-va oriunde: lucrati fara probleme in timpul deplasarilor gratie caracteristicii optionale de banda larga mobila, cu viteze de pana la 450 Mb/s.

Porturi pentru toate situatiile: dispozitivul este compatibil cu mai multe monitoare si accesorii, gratie unei game complete de porturi disponibile, printre care se numara USB Type-C™ si porturi de generatie veche, cum ar fi HDMI si RJ-45.

Performanta rapida: procesoarele Intel® Celeron ofera intreprinderilor performantele, capacitatea de administrare, caracteristicile de securitate integrate si stabilitatea arhitecturii Intel®, asigurand alinierea la o foaie de parcurs de viitor.

Ziua eMAG 2020 laptopuri de gaming

2. Laptop Gaming ASUS ASUS TUF F15 FX506LI cu procesor Intel® Core™ i5-10300H pana la 4.50 GHz, 15.6", Full HD, 144Hz, 8GB, 512GB SSD, NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti 4GB, Free DOS, Bonfire Black.

MAI REZISTENT DECAT ORICE COMPETITOR

Pregatit pentru jocuri foarte serioase si durabilitate extrema in conditii de utilizare reale, modelul TUF Gaming A15 este un laptop pentru jocuri foarte performant. Fiind echipat cu cele mai noi procesoare Intel Core i5 si placi video GeForce GTX, jocurile sunt rapide, fluide si imping afisajul de nivel IPS la frecventele maxime. Desi dispune de o carcasa mai mica si mai compacta decat modelele anterioare, acest laptop dedicat jocurilor dispune de asemenea de o baterie de capacitate mai mare, ce garanteaza o autonomie extinsa.

Sistemul eficient de racire cu auto-curatare este combinat cu faimoasa durabilitate TUF, testata la standarde militare, pentru a face din acest razboinic calit in batalii un aliat redutabil pentru pasionatii de jocuri portabile.



PERFORMANTA - PUTERE DE FOC PENTRU ORICE SITUATIE

Inarmat pana in dinti si suficient de rezistent pentru a face fata oricarei situatii, modelul TUF Gaming A15 ofera performante pe care te poti baza in jocuri, streaming de continut video si orice altceva. Echipat cu procesoare Intel Core i5 cu 4 nuclee, ce pot activa pana la 8 magistrale, sistemul poate duce cu succes la indeplinire toate sarcinile de utilizare.

In combinatie cu placa video dedicata pana la GeForce GTX 1650 Ti, acesta iti ofera in mod constant rate de afisare foarte ridicate intr-o gama extinsa de jocuri video foarte populare. Accelereaza timpii de incarcare ai colectiei tale masive de jocuri cu ajutorul solutiilor de stocare SSD de 512GB.

Ziua eMAG 2020 laptopuri ASUS

AMPLIFICA-TI EXPERIENTA

Acum te poti achita cu succes chiar si de cele mai serioase sarcini de utilizare cu ajutorul puterii oferite de procesorul pana la Intel® Core™ i5 de Generatia 10. Cele 4 nuclee si 8 magistrale ale procesorului ofera putere suficienta pentru orice sarcina, de la utilizare zilnica la proiecte multimedia serioase sau jocuri cu o actiune foarte rapida. Echipeaza-te cu versatilitatea si puterea de care ai nevoie pentru a alterna intre jocuri foarte rapide la sesiuni maraton de studiu si multe altele, fara nicio intarziere.



FII MAI PRODUCTIV

Oferind suport pentru pana la 32GB de memorie DDR4-3200 dual-channel, modelul TUF Gaming A15 se poate achita cu usurinta de orice sarcina de utilizare, inclusiv randari multimedia foarte serioase. Memoria RAM de inalta viteza dispune de suficienta latime de banda pentru a-ti permite sa studiezi, transmiti continut si navighezi pe Internet simultan, oferind un nivel de performanta generala superior generatiilor anterioare.



PORTABILITATE - AUTONOMIE SI TIMP DE UTILIZARE EXTINSE

In ciuda faptului ca este echipat cu o carcasa mai mica si mai usoara decat cele ale modelelor anterioare, modelul A15 a fost echipat cu o baterie de dimensiuni mai mari, pentru autonomie extinsa.



DESIGN - DISCRET SI ATRAGATOR

Doua variante de design atragatoare le ofera pasionatilor de jocuri un nivel de libertate ridicat pentru a-si afisa stilul personal. Modelul fagure foarte subtil din jurul bazei ofera un plus de stabilitate, reflectand in acelasi timp elementele de ranforsare hexagonale din jurul carcasei, in timp ce finisajele deosebit de fine si elegante de pe suportul palmar ii confera acestuia un aspect atragator si curat.

Ziua eMAG 2020 laptopuri cu diagonala de 15,6 inchi

ELEMENTE DE STABILITATE FAGURE

O suprafata cu textura de tip fagure a fost instalata in partea de jos a carcasei pentru stabilitate superioara, dispunand de fante plasate strategic ce joaca rolul de orificii de aerisire.



FINISAJ METALIC

Elementele de finisaj foarte fine, contrastante, ce orneaza carcasa sistemului ii confera acestuia un aspect elegant si futurist.



DURABILITATE TUF

Durabilitatea la standarde militare face din fiecare laptop TUF pentru jocuri un adevarat luptator, gata pentru conditii de utilizare extreme.



DURABILITATE - REZISTENTA LA STANDARDE MILITARE

Pentru a-si merita pe deplin apartenenta la seria TUF, aceste laptopuri trebuie sa supravietuiasca cu succes unei serii intregi de teste la standarde militare MIL-STD-810H. Dispozitivele testate sunt expuse caderilor, vibratiilor, umiditatii si valorilor extreme de temperatura pentru a asigura fiabilitatea. Un sistem pe care te poti baza chiar si in cele mai dificile conditii de utilizare, modelul A15 este mult mai capabil sa reziste loviturilor si socurilor din timpul utilizarii zilnice.

