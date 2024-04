Afacerea cu care doi români din Bihor au dat lovitura. "Hrana regilor" se vinde cu 45 de lei/kg

Doi soţi români din Abram, judeţul Bihor, au fost la muncă în Germania, în agricultură, iar după o perioadă s-au hotărât să investească acasă.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Nicoleta şi Lucian Varga stau în Bihor şi au venit cu ideea cultivării acestei legume din Germania, acolo unde au lucrat 15 ani.

La Abram, în Bihor, este singura cultură de acest fel din judeţ.

Cei doi români s-au întors acasă şi au testat cultura în propria grădină.

Entuziasmul şi priceperea soţilor Varga, solul fertil şi clima potrivită au creat un mix demn de o afacere de succes.

Leguma ridicată la rang de hrană a regilor este gata de cules. Cererea e mare, iar recolta deja rezervată.

"Noi am lucrat foarte mult în domeniul acesta, de sparanghel, dar acum am venit şi noi acasă, am adus acasă planta, rădăcina.

Am început cu o suprafaţă mai mică, să vedem cum e clima la noi. Am văzut că merge", a povestit Nicoleta Varga, sâmbătă, la emisiunea Agricool, de la Antena 3 CNN.

"Am pus câteva rânduri, să încercăm şi am văzut ca se face şi am avut şi câţiva clienţi la început. După aceea, ne-am extins şi am mai pus mai multă suprafaţă", spune Lucian Varga, agricultor.

Au investit 3.000 de euro pentru cultura de pe 2.000 de metri pătraţi, iar prima recoltă a venit după trei ani. Dar așteptarea a meritat.

"Se taie deasupra pământului, să nu atingem următoarea plantă care este în creştere", explică românca.

"Nu e stropit cu absolut nimic chimicale, e 100% natural şi trebuie aproape săptămânal să-l curăţăm de buruiană", precizează Lucian Varga.

Nu este o muncă deloc uşoară, însă profitul poate fi mulţumitor. 45 de lei costă un kilogram direct din grădina familiei Varga.

"Comenzi avem destul de multe, chiar nu facem faţă momentan la comenzi şi sperăm că toate comenzile să fie livrate la timp", mai spune agricultorul.

Sparanghelul creşte bine la 20-22 de grade. Nu mulţi se încumetă să îl cultive, însă investiţia iniţială fiind mare, în țara noastră sunt cultivate cu sparanghel doar 170 de hectare.