El este Cosmin Herța, tânărul român cu o afacere de succes în apicultură. Mierea sa a ajuns în cămările Papei Francisc la Vatican

Povestea de succes a românului Cosmin Hertea, un tânăr apicultor din Sibiu. Mierea produsă de el a ajuns în cămările Papei Francisc la Vatican.

Povestea lui Cosmin Herța începe cu grădina pe care a primit-o moștenire la Galeș, în Mărginimea Sibiului.

În 2012 și-a luat doi stupi și pentru că i-a plăcut să lucreze cu albinele, în scurt timp stupina lui a devenit tot mai mare.

"Acum am ajuns la 300 de stupi. Eram 100 de familie de producție. Am mai achiziționat încă 200. NE dezvoltăm pentru că cererea este tot mai mare pentru produsele ecologice. Am lăsat munca de oraș, am lăsat două facultăți", a spus Cosmin Herța.

Cosmin a devenit apicultor cu norma întreagă în 2020, după ce a obținut toate certificările bio. Acum produce trei sortimente de miere: salcâm, tei și poliflora.

Din fonduri europene, tânărul apicultor a investit 100.000 de euro într-o linie profesionala de îmbuteliere a mierii ecologice.

"Avem un utilaj prin care îmbuteliem mierea, prin care nu avem contact cu mierea, ceea ce e foarte important să nu punem mâna pe ea, să nu oprim firul mierii cu degetul, să nu lucrăm neigienic" a mai precizat Cosmin.

În luna februarie, mierea produsă în Mărginimea Sibiului a fost dăruită Papei Francisc în timpul vizitei pe care premierul României a făcut-o la Vatican.

Mierea bio produsa la Galeș este comercializată online, în diverse magazine de profil din țară, dar și la târgurile cu profil agricol.