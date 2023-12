Crăciun cu porc de import. Doar 1 kilogram din 10 de carne provine de la porci româneşti

Anul acesta, de Crăciun, doar un kilogram din zece de preparate din carne de porc va proveni de la animalele crescute în ţara noastră. Doar 2,8 milioane de porci se mai găsesc în fermele din România. Înregistrăm cea mai drastică scădere a efectivelor de porci din toată Europa.

Numărul de porci din țară noastră scade de la an la an, iar statisticile arată că avem sub 3 milioane de porci în ferme.

Din cele 37,5 kilograme de carne de porc mâncate în medie anual de fiecare român, maximum șapte kilograme provin de la animale crescute în țară, susțin reprezentanții producătorilor.

2,8 milioane de porci crescuți în 2023 în fermele din România

Anul acesta, de Crăciun, doar un kilogram din zece de preparate din carne de porc va veni de la animale crescute în România, spune Ioan Ladoși, președintele Asociației, ceea ce înseamnă un minim istoric.

Institutul Național de Statistică calcula anul trecut că, în medie, consumul anual de carne de porc pentru un român a crescut cu cinci kilograme în ultimul deceniu. În același timp, mâncăm din ce în ce mai puțină carne autohtonă și din ce în ce mai multă din import.

Deficitul comercial la finele anului trecut era de 830 de milioane de euro. Pentru acest an s-ar putea apropia de un miliard.

Din 2017, România nu mai exportă carne de porc

A fost anul în care s-au înregistrat primele cazuri de pestă porcină africană și ultimul an în care România a exportat 20.000 de tone de carne de porc.