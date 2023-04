Metoda inedită prin care românii au încercat să salveze pomii din faţa îngheţului şi a temperaturilor scăzute

Vremea capricioasă a întârziat aplicarea tratamentelor de primăvară la pomii fructiferi. În această perioadă ar trebui să fie făcute stropiri cu zeamă bordeleză și cu ulei horticol.

Însă, din cauza temperaturilor foarte mari, copacii au înflorit prea repede. În vestul ţării, livezile au fost lovite de valul de frig, iar pomicultorii au pornit aspersoarele pentru ca, sub stratul fin de gheaţă, mugurii să nu îngheţe.

În decurs de doar câteva zile, bobocii s-au deschis şi pomii s-au umplut de flori. Lucru care a dat peste cap lucrările de primăvară în livadă. Ar fi trebuit aplicat tratamentul cu zeamă bordeleză, dar şi cel cu ulei horticol.

Temperaturile mari din iarnă mai au o consecinţă negativă: mulţi dăunători nu au murit de la ger, aşa cum se întâmplă în mod natural în perioada rece a anului.

În vestul ţării, livezile şi grădinile au fost lovite de un val neaşteptat de frig, după temperaturile ridicate. Ca să îşi salveze producţia, Gheorghe Piper, un pomicultor din Arad, a dat drumul la aspersoare. Instantaneu, din cauza frigului, mugurii s-au îmbrăcat în gheaţă.

"Este principiul bălţii. Deasupra se formează pojghiţa de gheaţă, iar sub ea nu îngheaţă apa. Practic, sunt zero plus grade Celsius", a explicat Gheorghe Piper.

Un alt pomicultor a explicat că a investit sume mari de bani în tot felul de metode anti-îngheţ, iar acum a încercat şi această metodă de a îngheţa mugurii înfloriţi ai pomilor cu ajutorul unor aspersoare.