Un român a dat lovitura cu cea mai scumpă carne din lume. Un kilogram costă chiar şi 400 de dolari

Un român a dat lovitura după ce a adus în ţară vite unice în lume şi acum vinde cea mai scumpă carne. Un kilogram poate ajunge să coste chiar şi 400 de dolari.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Cele mai scumpe vaci din lume cresc şi în România. Este vorba despre rasa Wagyu, o vită considerată de super-lux. Un singur animal poate costa 30.000 de dolari.

Produsă în special în Japonia şi apreciată pentru gustul său bogat, carnea de vită Wagyu poate costa chiar şi 400 de dolari per kilogram.

Raimond Rusu creşte în ferma sa de la Becicherecu Mic, judeţul Timiş, vaci din cele mai scumpe rase din lume şi este unul dintre pionierii creşterii de vite Wagyu în România.

"Am luat mai multe rase de vaci. Şi Angus, şi bălţată pe linia de carne, iar din Wagyu am încercat embrionări în Germania şi am adus vaci gestante de pe urma cărora am obţinut aceşti viţei de Wagyu", a declarat Raimond Rusu.

Citeşte şi: Așa se muncea la o fabrică de produse alimentare în urmă cu 60 de ani: ”Era o vreme în care era totul sănătos. Acum... nu mai știi ce mănânci”

Efectivele de Wagyu din ţara noastră nu depăşesc 400 de capete în momentul de faţă, însă sectorul este în plină dezvoltare. Numai în ferma din Timiş cresc deja peste 100 de astfel de văcuţe.

"La ora actuală avem în jur de 60 sau poate 60 de vaci fătătoare, avem un taur autorizat pentru montă, încă trei tauri autorizaţi care îi băgăm prin rotaţie la montă. Toate montele sunt naturale. Avem undeva la 30 de viţele pe fermă şi 25-30 de tăuraşi", a mai explicat Raimond Rusu.

Diferenţa dintre rasa de lux şi celelalte vite cunoscute pe piaţa din România o face carnea marmorată şi extrem de delicată. Această carne rafinată are o textură uşoară şi o aromă dulce bogată, iar grăsimea are un conţinut ridicat de acizi graşi nesaturaţi, care sporesc aroma.

"În 2017 am fost pentru prima oară în Germania să văd pe viu acest animal, iar crescătorul de acolo avea şi un mic abator şi mi-a prezentat un produs vidat şi iniţial când m-am uitat am crezut că e salam. Am cumpărat, m-am dus acasă, l-am pregătit şi apoi am zis că aşa ceva este rar. Nu am crezut până nu am încercat", a mai explicat Raimond Rusu.

Carnea de vită Wagyu poate costa peste 400 de dolari kilogramul, iar vacile se pot vinde chiar şi cu 30.000 de dolari.